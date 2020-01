Eva Mendes dezvăluie de ce nu a mai jucat într-un film din 2014

Probabil ai observat că Eva Mendes nu a mai apărut de ceva timp pe marile ecrane, iar curiozitatea cu privire la motivul acestei decizii i-a determinat pe unii fani să o întrebe direct.

Mai exact, una dintre persoanele care urmărește contul de Instagram al actriței a întrebat-o de ce a renunțat momentan la actorie, iar actrița i-a dat cel mai bun răspuns: vrea să ofere un bun exemplu fiicelor sale.

„Acum, mamă fiind, sunt multe roluri pe care nu le-aș mai accepta. Sunt multe subiecte cu care nu vreau să fiu asociată, lucru care îmi limitează alegerile și sunt ok cu acest lucru. Acum vreau să fiu un bun exemplu pentru fiicele mele. Însă, nu vă faceți probleme, am unii ași în mânecă. Vă mulțumesc pentru întrebare. Vă doresc tot ce este mai bun pentru 2020”, a scris Eva Mendes pe Instagram.

În ceea ce privește acei „ași din mânecă”, cel mai probabil actrița face referire la colecțiile sale vestimentare pe care le lansează în colaborare cu New York & Co.. Fanii se vor bucura însă să audă că Mendes nu exclude o posibilă revenire pe marile ecrane atâta timp cât este vorba de „ceva din care merită să fac parte”.

Pentru moment însă, ea se concentrează pe viața de familie și creșterea celor două fiice pe care le are cu Ryan Gosling: Esmeralda, în vârstă de 5 ani, și Amada, 3 ani. „Sunt obsedată de fetițele mele așa că nu vreau să stau departe ele. Încă sunt foarte mici”, a declarat Mendes pentru E! News.

Printre peliculele în care a jucat Eva Mendes se numără Hitch, 2 Fast 2 Furious și Once Upon a Time in Mexico, însă cel mai recent film îm care a jucat a fost Lost River, în 2014, regizat chiar de soțul ei, Ryan Gosling.

