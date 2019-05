Emme, fiica lui Jennifer Lopez, a moștenit vocea și talentul mamei sale

Da, Jennifer Lopez ar trebui în curând să facă planuri pentru lansarea unui viitor pop star. Este vorba de fiica ei, Emme Maribel Muñiz, în vârstă de 11 ani. Se pare că aceasta a moștenit vocea și talentul mamei sale, dacă ar fi să ne ghidăm după cel mai recent video în care apare Emme.

Fiica lui Lopez a interpretat aproape impecabil piesa If I Ain’t Got You, a celebrei Alicia Keys, demonstrând că are o voce incredibilă.

Lopez a fost cea care a încărcat clipul pe YouTube, video în care se poate observa cum se pregătește artista de lansarea celui mai recent single al său, Medicine.

Atunci când Lopez a făcut o pauză de la dans pentru a face vocalize, fiica ei, Emme, i s-a alăturat. Lopez i-a sugerat să interpreteze piesa Aliciei Keys, iar rezultatul îl poți asculta mai jos, începând cu minutul 4. Interpretarea ei a fost răsplătită cu aplauze de toți cei prezenți și cu o îmbrățisare din partea mamei sale.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

