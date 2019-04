Cum s-a pregătit Alex Rodriguez să o ceară în căsătorie pe Jennifer Lopez

În episodul de seara trecută din emisiunea lui Jimmy Fallon, The Tonight Show, fostul jucător de baseball, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit un aspect interesant cu privire la cererea în căsătorie adresată lui Jennifer Lopez. Alex i-a spus lui Jimmy că, înainte să facă acest pas, a exersat cu asistenta lui.

„Am plănuit-o timp de șase luni, pe o plajă din Bahamas. Aveam inelul, însă partea interesantă au fost cele trei zile în care am exersat cum mă voi pune în genunchi și o voi cere în căsătorie. Am vrut ca apusul să fie perfect”, a povestit Alex. Întrebat dacă a exersat de unul singur, A. Rod. a răspuns amuzat: „De fapt, am avut-o pe asistenta mea alături. Într-o zi, apusul a fost la 6:27, următoarea zi a fost 6:29, iar apoi, în a treia zi, a plouat. Așa că am întrebat-o la 6.29 și totul a mers bine”, a continuat acesta.

.@AROD rehearsed his proposal to @JLo to make sure everything was perfect pic.twitter.com/pyIVucWs35 — Fallon Tonight (@FallonTonight) 16 aprilie 2019

Jennifer și Alex au avut o relație de doi ani înainte de logodna de la începutul lunii martie, iar așa cum artista a precizat în emisiunea Cubby & Carolina In The Morning, nu au început să stabilească detaliile nunții: „Doar ce ne-am logodit, iar apoi am început să lucrăm, vom lucra până la sfârșitul anului, deci nu știu când se va întâmpla. Nu am decis dacă o vom strecura când vom avea puțin timp liber sau vom aștepta.'

Foto: Twitter, Arhiva Revistei ELLE

