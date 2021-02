Emma Watson respinge zvonurile privind cariera ei de actriță

După ce The Daily Mail a publicat un articol prin care sugera că Emma Watson plănuiește să se lase de actorie, actrița de 30 de ani s-a văzut nevoită să aducă niște clarificări.

A făcut asta prin intermediul managerului ei, Jason Weinberg, care a negat zvonurile scurt, și fără alte comentarii, într-un comunicat adresat Entertainment Weekly: „Conturile Emmei pe rețelele sociale sunt inactive, dar cariera ei, nu,” a spus acesta.

Actrița britanică nu a mai postat nimic pe conturile ei de social media din iunie 2020. În prezent, descrierea de pe contul ei de Instagram este: „Pagina oficială Instagram a Emmei este latentă și nu este actualizată”. Fotografia de profil este o pictogramă neagră, lucru ce poate fi explicat de link-ul din bio: blacklivesmatter.com.

Într-un interviu mai vechi ea a vorbit despre faptul că are de gând să-și aleagă cu mai mare grijă rolurile și să încerce să mențină un echilibru între cariera de actriță și celelalte pasiuni ale sale. Ultimul film în care a jucat este Little Women al Gretei Gerwig, din 2019, în care a apărut alături de Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Laura Dern și Meryl Streep. Emma nu are nici un rol anunțat pentru perioada următoare și, cel mai probabil, este într-o pauză prelungită care îi permite să se concentreze pe alte lucruri.

În noiembrie 2020, Emma Watson a fost fotografiată cu iubitul ei, omul de afaceri californian Leo Robinton, în timp ce luau o cafea și se plimbau prin cartierul Primrose Hill din Londra. Potrivit People Magazine, cei doi au fost văzuți prima oară în postura de cuplu în octombrie 2019 și, deși apar foarte rar în public și păstrează o discreție totală privind relația lor, sunt încă împreună.

Actrița este Goodwill Ambassador pentru U.N. Women și o feministă declarată. În ultimul an, Watson a adresat public, în numeroase rânduri, subiecte care o preocupă, precum brutalitatea poliției, egalitatea femeilor și drepturile comunității transgender.

Foto: Arhiva ELLE

