Ellen DeGeneres neagă că ar avea probleme conjugale

Ellen DeGeneres locuiește în prezent acasă la Courteney Cox, dar există o explicație, și aceasta nu e destrămarea relației cu Portia de Rossi.

În episodul de joi al The Ellen DeGeneres Show, DeGeneres a avut-o invitată pe Courteney Cox, o prietenă mai veche de-ale sale. Prezentând-o publicului, a remarcat că în prezent actrița din Friends, în vârstă de 56 de ani, îi este și proprietară. „Nu mă consider proprietară”, a spus Cox. „Mă consider colega ta de apartament”.

„Da, suntem colege de apartament. Nu ne vedem foarte des, dar suntem colege”, a glumit Ellen, după ce au explicat că, în prezent, Cox se instalează într-un nou apartament din Londra pe care îl va ocupa împreună cu iubitul ei, muzicianul John McDaid.

DeGeneres a ținut să precizeze că mutarea ei nu are nicio legătură cu felul în care decurge căsnicia ei cu Portia de Rossi. „Ar trebui să explic. Nu am probleme maritale. Nu locuiesc în altă parte, pentru că sunt… nu locuiesc la Courteney Cox pentru că am fost dată afară din casă”, a spus ea. „Ne-am vândut casa de aici, din Beverly Hills, și am avut nevoie de un loc unde să stau”, a adăugat. „[Courteney a fost] atât de amabilă încât să spună: „Da, stai la mine.”

Courteney Cox a spus că nu mai fusese în casa pe care i-a pus-o prietenei sale la dispoziție de peste un an, așa că era oarecum rușinată de felul în care arată decorul. Dar a încercat să transforme spațiul astfel încât chiriașa provizorie să se simtă cât mai bine. „Deci am aranjat să fie curățat și am mutat totul de pe partea dreaptă a băii, astfel încât să ai spațiul tău în sertare.”

Ellen DeGeneres le-a arătat spectatorilor și un video filmat în casa lui Cox, în care pretinde că scotocește după articole de papetărie, dar găsește, în schimb, o păpușă în mărime naturală care seamănă cu ea și o pereche de chiloți pentru două persoane.

Courteney Cox nu este singurul star din Friends de care Ellen DeGeneres este apropiată. La începutul pandemiei, gazda TV a postat pe Instagram un clip în care o suna pe Jennifer Aniston.

Foto: Arhiva Revistei ELLE