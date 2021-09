ELLE New Media AWARDS 2021 – Best people, best crowd (I)

Influencers, vedete, designeri, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună, ținute de party reunite sub dress code-ul New Kids On The Block: iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la Clubul Diplomatic.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor 10 categorii ELLE New Media AWARDS, votați în exclusivitate de public pe site-ul elle.ro.

Deea Codrea a câștigat premiul pentru cea mai influentă personalitate în zona de Fashion, iar trofeul pentru Lifestyle Influencer i-a revenit Ioanei Grama.

Cristina Ich a primit trofeul Best Celebrity, iar Andreea Balaban a fost desemnată Lifestyle vlogger-ul anului 2021.

Hai Hui în 2 (Andreea și Ionuț Chiper) a câștigat categoria Travel, iar Mihaela Sava (Prăjiturela) a primit pentru a treia oară trofeul pentru cel de cel mai bun blogger de Food, intrând astfel în Hall of Fame.

Sînziana Maria Iacob a primit trofeul pentru cel mai bun blogger de Beauty, în schimb ce titlul de Best Newcomer i-a revenit lui Nutakiki (Cristiana Nuță). Câștigătoarea la categoria categoria TIKTOK SPECIAL este Lorena Șerban, iar Aluziva (Alina Greavu) a primit trofeul pentru categoria Social.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE România. Pe scenă a mai urcat Corina Sucarov, care a susținut un scurt recital,

Toţi cei prezenți s-au bucurat să fie alături de revista ELLE, acceptând fără rezerve provocarea redacției de a adopta ineditul dress-code „New Kids On The Block”. La reușita petrecerii au contribuit sponsorii și partenerii acestui eveniment: Sephora, L’Oréal Professionnel și Kérastase, glo™, Teilor, Cupio și Kinder, cărora le mulțumim mult pentru sprijin!

Foto: Dumitru Angelescu, Dan Borzan

