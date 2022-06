Elena Gheorghe, confesiuni despre relația cu soțul ei

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de vedete din România. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe a povestit în emisiunea Star News de pe Antena Stars faptul că ea și partenerul ei de viață au avut în ultimele două luni un program mult mai încărcat din punct de vedere profesional. Cu toate astea, cântăreața a mărturisit că ea și soțul ei au reușit să găsească și câteva momente pentru a-și petrece timpul împreună.

„Chiar dacă timpul, câteodată, ne presează și parcă simțim, cel puțin în ultimele două luni am fost foarte presați de tot ceea ce înseamnă Sala Palatului, evenimente, profesional, dar întotdeauna a știut la sfârșitul zilei sau când am avut un pic de timp liber să-mi acorde atenția de care eu am nevoie și de care fiecare om are, până la urmă, nevoie”, a povestit Elena Gheorghe, transmite spynews.ro.