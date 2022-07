Elena Chiriac s-a confruntat cu depresia atunci când s-a mutat în Marea Britanie pentru studii: „Nu voi uita vreodată”

Elena Chiriac este cunoscută publicului drept una dintre cele mai mari sportive din România, iar în urma participării la Survivor România , a câștigat și mai mult simpatia telespectatorilor. Fosta campioană la taekwondo este studentă în Marea Britanie și s-a mutat în 2018 din țară. Tânăra s-a confesat despre perioada când a părăsit România și cum s-a adaptat noii vieți.

Finalista de la Survivor România este studentă a Universității Westminster, iar în 2018 a plecat din țară pentru educația din Marea Britanie. Elena Chiriac a plecat alături de mama ei și a mărturisit că acea perioadă a fost foarte dificilă pentru ele. Cum totul a fost nou, sportivei i-a venit greu să se adapteze printre atâția străini.

În acea perioadă, Elena Chiriac s-a confruntat cu depresia și a precizat că a trecut ceva timp până să se obișnuiască noului stil de viață. De asemenea, ea și mama ei au învățat să trăiască cu puțin, însă acum toate s-au așezat și sunt fericite, chiar dacă sunt departe de casă.

„A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin. Acum suntem fericite, trăim noi două cu pisica mea, Cassandra, dar până la a fi bine am trecut prin multe furtuni”, a declarat Elena Chiriac pentru revista VIVA!