Edward Sanda și Cleopatra Stratan, dezvăluiri inedite despre căsnicia lor și de ce nu își doresc momentan un copil

Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au căsătorit în vara anului 2021 și formează unul dintre cuplurile apreciate de vedete din showbiz-ul autohton. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme și se bucură din plin de căsnicia lor. Artiștii muncesc din greu pentru cariera lor, însă nu neglijează timpul petrecut împreună și se dedică vieții de cuplu.

Într-un interviu recent, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut unele dezvăluiri inedite despre căsnicia lor și au vorbit și despre motivul care îi determină să nu își dorească momentan un copil.

„E o cronologie întreagă legată de viața privată cu care ai de-a face și nu te poți ascunde orice s-ar întâmpla. La capitolul copii, ne dorim și eu, și Edy, doar că vrem să mai copilărim noi întâi, pentru că suntem tineri și vrem să mai trăim perioada asta frumoasă. Și nu spun că ne-ar încurca copilul, însă avem foarte multă treabă, vrem să mai călătorim, să mai umblăm, să avem libertatea asta și când simțim nevoia de un membru al familiei și să îi dedicam timpul, firește că nu o să renunț la muzică sau în a mă mai ocupa de mine personal, doar că o să fie un alt ritm. Nu suntem chiar pregătiți pentru asta acum, dar dacă într-un an s-o întâmpla să apară și un copil, ne vom bucura de el, Doamne ajută!”, a dezvăluit Cleopatra Stratan pentru wownews.