Irina Rimes și David Goldcher, surprinși în ipostaze tandre pe Instagram

Relația dintre Irina Rimes și David Goldcher este tot mai serioasă. Recent, cei doi s-au mutat într-o casă nouă și au planuri împreună, atât personale, cât și profesionale, amândoi activând în lumea muzicii.

Irina Rimes și David Goldcher au mers împreună în weekend la nunta unor prieteni. Cu ocazia asta, cântăreața și partenerul ei au făcut o serie de imagini, care ulterior au fost distribuite și pe rețelele de socializare. Artista a împărtășit cu fanii câteva fotografii în care apare în ipostaze tandre alături de iubitul ei.

Pentru acest eveniment, Irina Rimes a ales să poarte o rochie lungă, cu umerii goi, într-o nuanță de roz pal și a completat ținuta cu o pereche de sandale argintii. În ceea ce îl privește pe David Goldcher, el a fost îmbrăcat cu un costum și a preferat să aibă teniși albi.

Fanii au fost încântați de imaginile cu Irina Rimes și David Goldcher, iar reacțiile lor au demonstrat acest lucru. „Cei mai drăguți”, „Vă ador”, „Sincere felicitări vouă! Să vă iubiți mereu la infinit”, „Ce bine vă stă împreună”, „Frumoși”, „Iubirea plutește în aer”, sunt o parte dintre comentariile primite de artistă pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, Irina Rimes a povestit că părinții ei l-au cunoscut pe partenerul ei. Cântăreața a dezvăluit că mama ei a fost impresionată de David Goldcher.

„Mama a rămas cea mai impresionată de el. Am avut o masă foarte mare, au venit pe la noi rude. După ce au plecat oaspeții, noi am ieșit afară, să îi petrecem și cred că am stat vreo jumătate de oră afară, poate chiar mai mult. David a rămas în casă și a strâns singur masa și a spălat vasele. Când a intrat mama în casă, mi-a zis: „Irina, Irina, pe ăsta poți să-l păstrezi. Ăsta îmi place.” Mi-am întâlnit și eu socrii, pe Frederik și pe Jean Jaques. Tata socru e un om tare interesant. Vorbesc în franceză cu ei, mi-am luat profesor de franceză în pandemie. Și David învață româna tot cu profesorul meu”, a declarat Irina Rimes în podcastul „Acasă La Măruță.