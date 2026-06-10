După ce au câștigat Asia Express 2025, Gabi Tamaș și Dan Alexa revin la Antena 1. Ce emisiune vor prezenta cei doi: „E o plăcere”

Gabi Tamaș și Dan Alexa revin în formula de echipă pentru a prezenta o nouă emisiune la Antena 1.

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  de  Andreea Ilie
Gabi Tamaș și Dan Alex, prezentatorii emisiunii Fiertzi pe Mondial
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Gabi Tamaș și Dan Alexa contină colaborarea cu Antena 1 după ce au câștigat Asia Express 2025.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, o nouă colaborare cu Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa au format echipa care a câștigat marele premiu Asia Express 2025, la finalul unei competiții extrem de solicitante. Gabi Tamaș a revenit ulterior și în emisiunea Survivor 2026, pe care a câștigat-o după câteva luni extrem de dificile.

Acum, Gabi Tamaș și Dan Alexa revin în formula de echipă pentru a prezenta o nouă emisiune la Antena 1.

Din 12 iunie Antena lansează Fiertzi pe Mondial, un nou formal original de entertainment şi analiză sportivă. Imediat după startul celui mai aşteptat eveniment al planetei, Campionatul Mondial de fotbal, Gabi Tamaş şi Alexa, alături de Răzvan, Dani, Rizea şi Ristei vor aduce live în AntenaPLAY toate momentele importante din ultimele 24 de ore: cele mai spectaculoase faze ale meciurilor, goluri, controverse, reacții la cald, într-un format care îmbină analiza fotbalistică, umorul și dialogul autentic.

Fiertzi pe Mondial îşi propune să aducă publicului o abordare dinamică a competiției, combinând expertiza sportivă a foștilor internaționali Gabi Tamaș și Dan Alexa cu entertainmentul asigurat de gaşca matinală Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea şi Florin Ristei.

Cele mai spectaculoase faze ale meciurilor din ultimele 24 de ore, performanțele remarcabile ale jucătorilor și ale echipelor, momentele care generează dezbatere la nivel internațional, dar și atmosfera din jurul celui mai important eveniment fotbalistic al planetei se vor regăsi în fiecare ediție live din AntenaPLAY Fierți pe Mondial.

„Din 12 iunie, suntem live pe AntenaPLAY, suntem Fiertzi pe Mondial și împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune și meciurile care urmează la Antena și pe AntenaPLAY. Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, căci Campionatul Mondial de fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”, dezvăluie Dan Alexa.

Gabi Tamaş, care a fost desemnat recent marele câștigător Survivor România 2026, este la fel de încântat de acest proiect.

„Şi pentru mine e o plăcere să fac parte din acest proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiții din întreaga lume. Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb iată că am ajuns acum la Fiertzi pe Mondial! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi, la Fiertzi pe Mondial vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport!”.

La rândul lor, gazdele Fiertzi pe Mondial spun: „Multe dintre poveștile unui Campionat Mondial nu se scriu pe teren. Ele prind viață în taberele suporterilor, în detaliile mai puțin văzute, dar pline de emoție. Abia aștept să le descopăr pe cele ale Cupei Mondiale 2026, la ‘Fiertzi pe Mondial’ – Răzvan Simion, „La Campionatul Mondial, spectacolul începe cu mult înainte de primul fluier și continuă mult după ultimul gol. Mă bucur să fac parte din aventura ‘Fiertzi pe Mondial’ și abia aștept să le arăt telespectatorilor poveștile, personajele și emoțiile care transformă această competiție într-un fenomen global” – Dani Oțil, „Campionatul Mondial este despre performanță, dar și despre emoțiile care îi aduc pe oameni împreună. ‘Fiertzi pe Mondial’ va surprinde exact această energie: poveștile din spatele competiției, atmosfera din jurul stadionului și oamenii care fac din FIFA World Cup 2026 un eveniment unic. Abia aștept să pornim în această călătorie” – Cătălin Rizea şi „La un Campionat Mondial nu sunt spectaculoase doar golurile. Uneori, cele mai bune povești sunt cele care se întâmplă în afara terenului: printre suporteri, prin orașele-gazdă sau în momentele pe care camerele surprind doar pentru o clipă. La ‘Fiertzi pe Mondial’ abia aștept să descoperim împreună tot ce face din Cupa Mondială 2026 un spectacol atât de special” – Florin Ristei.

Câți bani au obținut, de fapt, Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat sezonul 8 Asia Express, dar și marele premiu de 35.000 de euro.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat și patru amulete, astfel și-au adăugat încă 4.000 de euro la marele premiu. Suma totală a fost 39.000 de euro: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

Cei doi nu s-au bucurat însă de întreaga sumă, pentru că statul a aplicat impozitul prevăzut de lege.

Potrivit art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, la categoria veniturilor din premii se includ și „veniturile în bani și/sau în natură obținute din concursuri”, ceea ce înseamnă că premiile obținute de Dan Alexa și Gabriel Tamaș se încadrează în această categorie.

Legea prevede că impozitul se reține la sursă, aplicându-se o cotă de 10% asupra venitului brut, astfel că suma totală câștigată de Dan Alexa și Gabriel Tamaș a fost redusă corespunzător.

Atât din premiul principal, cât și din recompensele obținute pe parcursul etapelor, statul a reținut impozit de 10%. În final, la un calcul simplu, câștigul total net a fost de aproximativ 17.500 euro/fiecare.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, cei doi foști fotbaliști și-au negociat destul de bine și apariția în emisiunea de la Antena 1. Mai exact, jurnaliștii de la iAMsport au notat că Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit fiecare 20.000 de euro pentru a semna cu Asia Express 2025, dar au câștigat și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic. Astfel, pentru cele 10 săptămâni petrecute în show-ul de la Antena 1, fiecare dintre cei doi fotbaliști s-a ales cu 25.000 de euro.

La un calcul simplu rezultă că pentru a semna contractul și a ajunge în finală, Gabi Tamaș și Dan Alexa au mai primit fiecare suma totală de 45.000 de euro!

Cu 17.500 de euro primiți pentru câștigarea emisiunii și pentru amulete, plus 45.000 de euro pentru contractul care a durat 10 săptămâni de concurs și 44 de zile de filmări, Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au ales în cont, fiecare, cu 62.500 de euro.

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Foto: Arhiva ELLE

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