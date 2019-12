Ducele și Ducesa de Sussex au făcut publică prima felicitare de Crăciun alături de fiul lor, Archie

Prima felicitare în care apare Archie Harrison a fost făcută publică, iar imaginea este adorabilă!

Această felicitare nu a fost publicată însă pe contul oficial, așa cum ne-am fi așteptat, ci a apărut pe un alt cont de Twitter, Queen’s Commonwealth Trust.

„Vă prezentăm cea mai frumoasă felicitare de Crăciun din partea Președintelui și a Vice-Președintelui nostru, Ducele și Ducesa de Sussex. Crăciun fericit!”, au scris cei care administrează contul.

Pe felicitarea electronică, Meghan Markle și Prințul Harry au transmis un mesaj perfect pentru aceste sărbători. „Vă dorim un Crăciun și un An Nou fericit din partea familiei noastre”. În felicitare, în centrul atenției se află însă Archie, fiul de șapte luni al Ducelui și Ducesei de Sussex.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019