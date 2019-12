Ducele și Ducesa de Cambridge, imagine adorabilă alături de cei trei copii pentru felicitarea de Crăciun

Prințul William și Kate Middleton au decis să facă o fotografie mai puțin tradițională pentru felicitarea de Crăciun de anul acesta. Cei doi au pozat alături de copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, pe o motocicletă cu ataș, fiind o postură destul de diferită față de felicitările din anii trecuți.

Kate poartă în imagine o rochie albastră cu modele albe și stă lângă Prințul William, care îl ține pe Prințul Louis. Prințul George poartă o pereche de pantaloni scurți și un tricou polo, iar Prințesa Charlotte, care stă lângă el, poartă o rochie alb cu negru, fără mâneci.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS

— Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) December 18, 2019