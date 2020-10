Donald Trump spune că infectarea cu coronavirus a fost o „binecuvântare“

Recent, Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump anunțau că au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut, așa cum ne-a obișnuit președintele american, pe Twitter: „Astă seară, prima doamnă și cu mine am fost testați pozitiv pentru Covid-19. Vom începe carantina și procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta ÎMPREUNĂ!”

La șase zile după diagnostic, Donald Trump s-a întors la Casa Albă, în pofida sfaturilor medicilor și a faptului că este în continuare contagios. Cei care intră în contact cu președintele american poartă mască și vizieră, iar medicul personal al acestuia a afirmat că nu mai are simptome de 24 de ore și că se simte bine.

Donald Trump nu s-a întors numai la Casa Albă, ci și la a posta pe Twitter, de data asta despre boala prin care trece și făcând din nou promisiuni în legătură cu modul în care va gestiona pandemia. Acesta a făcut chiar un video în care a spus că își dorește ca fiecare bolnav de Covid-19 să primească tratamentul pe care l-a primit el, pentru că se simte minunat. Mai mult, a numit această boală „o binecuvântare de la Dumnezeu”: „A fost o binecuvântare ascunsă. Am luat boala, am auzit despre acest medicament (n.r.: Regeneron, un tratament experimental), am zis ‘Lăsați-mă să-l iau’ – a fost sugestia mea… Și a fost incredibil felul în care a funcționat”.

Donald Trump a fost extrem de implicat în găsirea unui vaccin pentru noul coronavirus și a anunțat că unul va fi disponibil chiar înainte de 3 noiembrie (data alegerilor prezidențiale din SUA). În video-ul postat pe Twitter, președintele american a dat din nou vina pe China pentru pandemia de coronavirus și a spus că aceasta va plăti un preț scump pentru asta.

Casa Albă a refuzat să spună când a fost testat negativ ultima dată Donald Trump, deși acesta a participat la mai multe evenimente mari săptămâna trecută.

