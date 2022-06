Detalii inedite despre nunta lui Britney Spears cu Sam Asghari au ieșit acum la iveală

La puțin timp după ce Britney Spears și Sam Asghari au decis să facă pasul cel mare, în presa internațională au apărut primele informații cu privire la semnarea unui contract prenupțial. Potrivit unei surse apropiate, cei doi ar fi semnat un act oficial, care atestă faptul că, în cazul unui divorț, Sam Asghari nu poate beneficia de averea cântăreței.

„Britney și Sam au semnat un contract prenupțial în favoarea ei. Toți banii pe care i-a făcut înainte de nuntă sunt protejați”, a declarat sursa pentru Page Six.

Anul trecut, Sam glumea pe seama acestui subiect, postând următorul mesaj pe rețelele sociale:

„Mulțumim celor care își fac griji. Evident că vom avea un contract prenupțial care îmi va proteja jeep-ul și colecția de încălțăminte în cazul în care mă părăsește într-o zi”.

Britney Spears s-a căsătorit oficial cu iubitul ei cu care are o relație de cinci ani, Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani, săptămâna trecută, în casa ei din Thousand Oaks, California. La ceremonie au participat prieteni apropiați și nume mari din lumea showbiz-ului internațional, precum Paris Hilton și Drew Barrymore. Cu toate acestea, evenimentul nu a fost lipsit de surprize întrucât fostul soț al artistei și-a făcut apariția pentru a întrerupe totul.

Britney Spears a purtat o rochie de mireasă Versace personalizată, creată de legendara creatoare de modă Donatella Versace, care a fost prezentă la ceremonia cuplului. De asemenea, publicația E! News a mai dezvăluit că artista a purtat bijuterii Stephanie Gottlieb, iar machiajul i-a fost realizat de Charlotte Tilbury.

Potrivit PEOPLE, Britney Spears a mers spre altar pe melodia de succes a lui Elvis Presley, Cant Help Falling in Love, în fața a 60 de invitați. La ceremonie au participat Paris Hilton, Madonna și actrița Drew Barrymore. Ele au fost văzute sosind la vila italiană a lui Britney, care are 12.464 de metri pătrați, cinci dormitoare și opt băi, în mașinile lor cu șofer.

Cu toate că ceremonia a fost menită să fie una de poveste, surprizele nu au întârziat să apară. La nunta vedetei și-a făcut apariția fostul ei soț, Jason Alexander. Fostul partener al lui Britney Spears a încercat să întrerupă ceremonia și să îi strice acesteia cea mai importantă zi. Jason a fost însă arestat cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei.

Foto: Instagram

