Decizia radicală luată de Ana de Armas după ce s-a despărțit de Ben Affleck

Deși au existat numeroase zvonuri cu privire la o posibilă logodnă, iar relația dintre Ben Affleck și Ana de Armas părea una destul de seriosă, iată că cei doi s-au despărțit. Iar despărțirea pare să fie una de impact pentru actriță.

Ana de Armas a luat o decizie destul de radicală după această despărțire. Actrița a decis să își șteargă contul de Twitter, lucru care i-a nedumerit pe fanii ei. Contul ei de Instagram încă mai este activ, însă ultima postare datează de acum două zile atunci când le-a dezvăluit fanilor noua ei tunsoare.



Merită însă menționat faptul că pe contul de Instagram al actriței există în continuare o fotografie în care Ana de Armas apare alături de Ben Affleck, lucru care i-a determinat pe fanii ei să creadă că o împăcare a celor doi nu este exclusă.

Surse din apropierea actriței au precizat că ea a fost cea care a pus capăt relației, iar unul dintre motive îl constituie faptul că își dorea copii, în timp ce Ben Affleck nu se simțea pregătit să facă acest pas. Mai mult chiar, despărțirea ar fi avut loc în timpul unei conversații telefonice, Ana fiind plecată din Los Angeles în această perioadă.

„Ben nu mai are o relație cu Ana”, a declarat o sursă apropiată actorului pentru publicația People. „Ana a fost cea care a pus capăt. Relația lor era complicată. Ana nu vrea să locuiască în Los Angeles, locul unde este evident că Ben trebuie să stea din moment ce copiii lui trăiesc în Los Angeles”.

O altă sursă a precizat însă tot pentru People că Ben Affleck și Ana de Armas au luat decizia de comun acord. „Decizia de a se despărți a fost reciprocă și este ceva complet amical. Ei sunt în momente diferite din viața lor. Există dragoste puternică și respect între ei. Ben va continua să lucreze la reabilitarea propriei persoane. Are trei proiecte la care lucrează în perioada asta și este un tată devotat. Amândoi sunt fericiți cu modul în care este viața lor în acest moment”.

A doua zi după ce vestea despărțirii a ajuns în presă, paparazzi au surprins o imagine care lasă să se înțeleagă faptul că despărțirea este una fără întoarcere, cel puțin în ceea ce îl privește pe Ben Affleck.

Un poster în mărime naturală care o reprezenta pe Ana de Armas a fost aruncat la gunoiul din fața casei din Los Angeles a actorului, iar momentul a fost surprins de fotografi.

Respectivul poster a fost văzut în vara anului trecut la o petrecere la care Ana de Armas a participat alături de copiii pe care Ben Affleck îi are cu Jennifer Garner.

Ben Afflecks kids decided that one Ana de Armas wasnt enough so they brought a life-size poster cut-out of her to play with outside as well. (June 4, 2020) pic.twitter.com/neX6vZ6ZZa

— Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) June 5, 2020