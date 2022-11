Decizia luată de soția lui Nosfe. Ce a anunțat Mădălina Crețan: "Pentru că îmi lipsește..."

Mădălina Crețan le-a spus fanilor din mediul online ce decizie a luat acum ceva timp. Soția lui Nosfe a făcut anunțul în cadrul unei postări publicate pe rețelele de socializare.

Mădălina Crețan a luat decizia de a reveni pe Instagram, după ce contul ei a fost dezactivat. Soția lui Nosfe a mărturisit faptul că i-a lipsit interacțiunea cu fanii din social media, așa că și-a făcut un alt cont. În mesajul transmis de ea, le-a mulțumit celor care au susținut-o și și-au arătat empatia după ce partenerul ei de viață s-a stins din viață duminică, 16 octombrie, la vârsta de 37 de ani.

„Așa cum bine știți contul meu a fost raportat de niște suflete pierdute în Universul ăsta mare și din păcate nu știu dacă îl voi putea recupera. Am ales să fac acest cont pentru că îmi lipsește interacțiunea cu voi și pentru că îmi doresc să împărtășesc cu voi din sufletul meu așa cum am făcut mereu. Poza asta reprezintă întregul meu suflet! Vă iubesc și vă mulțumesc infinit pentru tot suportul pe care l-am primit de la voi și vă mulțumesc nespus pentru felul în care ați ales să îl păstrați pe Unchiu @nosfezilla aici, cu noi! Vă pupă Tzigă, for ever Soție de Artist!”, a fost mesajul transmis de Mădălina Crețan.