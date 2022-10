Ruby, declarații emoționante după ce a plâns în timpul unui concert la piesa „Condimente”, după moartea lui Nosfe

Moartea lui Nosfe a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și prieteni care i-au fost aproape și alături de care a avut cele mai frumoase amintiri. Ruby, una dintre artistele de la noi care au colaborat cu rapperul, a lansat hit-ul „Condimente” în 2016 împreună cu membrul trupei de la Ș.A.T.R.A Benz. Cântăreața a izbucnit în lacrimi în timpul unui concert recent, care a avut loc după decesul lui Nosfe, fiind încă în șoc după moartea colegului său de breaslă.

Fanii au susținut-o pe cântăreață în timpul spectacolului din Prahova, când s-a emoționat teribil fiind cu gândul la bunul ei prieten care s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani.

Ruby a vorbit despre momentul în care a început să plângă în timpul unui concert, când a trebuit să cânte piesa „Condimente”, pe care a lansat-o în colaborare cu Nosfe.

„A fost prima dată când am fost nevoită să cânt piesa de când a plecat Nosfe dintre noi și m-au năpădit emoțiile. Nu am mai putut să controlez piesa. Am cântat-o cu noduri în gât, am încercat să fiu cât pot de puternică, dar nu mi-a ieșit”, a mărturisit Ruby, pentru Wowbiz.ro.