Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, a transmis un mesaj sfâșietor: „Încă nu știu de ce ai plecat”

Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, a transmis în mediul online un mesaj sfâșietor. Partenera regretatului rapper trece prin clipe extrem de grele de când artistul s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani.

Pe contul de TikTok deschis în memoria lui Nosfe, Mădălina Crețan a împărtășit un video cu regretatul ei soț.

„Steaua mea, pentru totdeauna!🤍 mi-e așa de dor de tine, see you again Nosfe.. încă nu știu de ce ai plecat, dar știu că îți e bine acolo, lângă Dumnezeu… îngerașul meu, mi-ai lăsat un gol în inimă, imens… împreună, până la ultima clipă.. promit”, se arată în mesajul transmis pe TikTok.