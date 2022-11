Mesajul emoționant postat pe pagina de Instagram a lui Nosfe: „Pentru familia noastră”

Nosfe a fost unul dintre concurenții cei mai îndrăgiți ai acestui sezon din „Chefi la cuțite.” Rapperul , care a murit la vârsta de 37 de ani pe data de 16 octombrie, a fost eliminat în cel de-al 10-lea battle, după ce a demonstrat deja că nu este doar un artist desăvârșit, ci și un bucătar foarte bun. În urma eliminării, soția sa a postat un mesaj emoționant pe pagina lui de Instagram.

Pe data de 8 noiembrie a fost difuzată ultima ediție din „Chefi la cuțite” în care Nosfe a putut fi urmărit de telespectatori. Rapperul a fost eliminat în cel de-al 10-lea battle, după un parcurs impresionant în competiția de la Antena 1. După eliminarea sa, pe contul lui de Instagram a fost postat un mesaj extrem de emoționant, lăsat de soția lui, Mădălina Crețan.

Partenera de viață a lui Nosfe a transmis gândurile sale emoționante referitoare la participarea lor, împreună, în competiția celor trei chefi de renume. Potrivit mesajului său, bucătăria de la „Chefi la cuțite” i-a apropiat și mai mult.

„Pentru noi mâncarea a fost încă un mod prin care ne-am spus „TE IUBESC”. Mâncarea ne-a ajutat să îi arătăm Irisucăi ce înseamnă grija, ce înseamnă mesele în familie, cum mâncarea are mult mai mult gust atunci când te așezi la masă cu oameni pe care îi iubești și ce greutate au cuvintele „sărut mâna pentru masă”!

Când am decis să mergem la @chefilacutite singurul lucru pe care ni l-am propus a fost să fim noi așa cum suntem în fiecare zi din viața noastră. Să fim recunoscători pentru fiecare emoție pe care o vom trăi, pentru fiecare om pe care îl vom cunoaște, pentru fiecare lucru nou pe care îl vom afla despre mâncare și pe care apoi îl vom putea recrea în bucătăria noastră, pentru familia noastră.

Surprinzător pentru noi și pentru lumea asta în care trăim, am primit la schimb exact același lucru pe care noi l-am pus acolo, pe bancuri. Am câștigat amândoi niște frați și niște surori, am descoperit niște suflete imense care nu se văd prin ecran sau care nu se văd deloc la televizor.

Ce pot să le mai spun acum acestor oameni este că ne putem simți iubiți de Dumnezeu cu adevărat pentru că NOSFE a trecut pe la noi în fuga lui prin viața asta, că cei cu ochi în suflet au avut lecții grele de învățat de la el și că el a găsit mereu loc în inima lui pentru fiecare om cu care și-a încrucișat drumurile”, se arată în mesajul transmis de soția artistului, Mădălina Crețan, pe pagina de Instagram a lui Nosfe.