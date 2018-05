De ce a lipsit Beyonce de la Met Gala?

Conform Entertainment Tonight, soțul artistei, Jay-Z, i-a propus o vacanță departe de agitația New York-ului. Sursa declară că rapper-ul a surprins-o pe cântăreață cu o călătorie pentru ca cei doi să se poată relaxa înaintea turneului On the Run II ce va începe pe 6 iunie. Deși nu se știe exact destinația, este cert faptul că vacanța celor doi va fi departe de privirile curioșilor.

Beyonce era pregătită pentru eveniment dacă soțul său nu ar fi luat-o prin surprindere în ultimul minut. Artista avea de gând să poarte o creație Peter Dundas, ultima apariție publică a cântăreței fiind la deschiderea magazinului Dundas în Los Angeles.

Deși fanii au fost în mod sigur întristați de lipsa artistei, sora sa, Solange Knowles nu a dezamăgit. Cântăreața de 31 de ani ne-a surprins plăcut cu o rochie din latex marca Iris van Herpen care s-a încadrat perfect în tema de anul acesta “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.”

Text: Smaranda Olariu

Foto: Arhiva Revistei ELLE

