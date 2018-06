De ce a fost Camilla Parker Bowles prezentă la nunta regală a Prințului Charles cu Prințesa Diana?

Diana, Prințesa de Wales, a avut 2500 de invitați la nunta ei cu Prințul Charles, care a avut loc pe 29 iulie, 1981, însă s-a uitat după o anume persoană: Camilla Parker Bowles, fosta iubită a soțului ei și, în prezent, actuala soție a Prințului.

„Știam că este acolo. M-am uitat după ea,” a spus prințesa Diana biografului Andrew Morton în 1991. „Când mergeam spre altar, am vazut-o pe Camilla, palidă, cu o pălarie, am văzut tot… Pe fiul ei Tom stând pe scaun. Până în ziua de azi a rămas o memorie vie.”

Interviul ei sincer cu jurnalistul englez, numit „Diana: Her True Story – In Her Own Words”, a apărut recent în documentarul produs de National Geographic „Diana: In Her Own Words”.

Mireasa a dezvoltat o animozitate serioasă pentru fosta iubită a logodnicului ei, care a fost prezentă la nunta regală din 1981, conform autoarei Penny Junor. „Ea a devenit geloasă – fiind obsedată de Camilla Parker Bowles- suspicioasă”, spune autoarea în cartea sa „The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown”.

Având în vedere neîncrederea și disprețul față de Camilla, pare ciudat faptul că prințesa Diana ar fi făcut lista de oaspeți. Cu toate acestea, invitația poate avea mai mult sens, având în vedere ca soțul ei, Andrew Parker Bowles, a jucat un rol semnificativ în procesul nunții. În calitate de ofițer comandant al Regimentului de Cavalerie a Gospodăriei, el a supravegheat escorta ceremonială care a însoțit călătoria cuplului prin Londra.

Un lucru și mai important, prințul Charles și Camilla rămăseseră prieteni apropiați chiar și după relația lor de la începutul anilor `70. Prințul Charles știa că familia regală nu ar fi fost de acord ca fosta lui iubită să-i fie soție, dar cei doi au continuat să petreacă timp împreună chiar și supă ce Camilla s-a căsătorit în 1974. Diana nu știa inițial de cât de puternică era relația celor doi.

„În loc să-i explice Dianei de la bun început că aceasta este o veche iubită, el o prezentase ca fiind doar o prietenă,” a scris Junor. „Nu și-a dat seama că ea ar trebui să știe înainte ca altcineva să-i spună… El a recunoscut după logodnă, afirmând că Camilla a fost una dintre prietenele lui cele mai intime, dar a asigurat-o pe Diana că de acum nu va mai exista nicio femeie.”

Însă, asta nu a calmat temerile prințesei. Ea a descoperit mai multe cadouri de la ea, inclusiv o brățară din aur pe care a primit-o înainte de nuntă, înscripționată cu literele G și F: „Gladys și Fred – acestea erau poreclele lor,” i-a zis prințesa lui Morton.

Prințul Charles a recunoscut ulterior că a reînceput o relație cu Camilla după sfârșitul căsniciei cu prințesa Diana în anul 1986. Cei doi au divorțat după un deceniu de la nuntă, iar prințul a așteptat 10 ani până să se căsătorească cu Camilla.

Citește și:

Detalii inedite despre reactia Printesei Diana la infidelitatile Printului Charles

Text: Diana Babanica

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK