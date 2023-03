Cum se menține în formă Andreea Esca. Prezentatoarea i-a uimit pe fani cu antrenamentul ei

Andreea Esca este considerată una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România și are o colaborare cu PRO TV timp de peste două decenii. Deși pare neschimbată, acest lucru este cu siguranță rezultatul unui efort susținut și a muncii depuse în spatele aparențelor sale fizice impresionante.

Andreea Esca a împărtășit mai multe fotografii pe contul său de socializare, dovedind că se află într-o formă fizică de invidiat. Vedeta face și exerciții destul de complexe la sală, care pentru unii ar putea părea chiar foarte dificile. Fanii ei de pe Instagram au fost cu siguranță impresionați și chiar și Alexia Eram încearcă să țină pasul, dar se pare că mama sa este mult mai avansată în acest domeniu.

Andreea Esca pare că reușește să execute cu ușurință exercițiile de la sală. Pe lângă asta, vedeta are un antrenament complex și intens, folosind diverse echipamente de fitness, inclusiv celebra minge de gimnastică, care este prezentă în programul ei de antrenament.

Andreea Esca știe că unul dintre cele mai importante lucruri atunci când vine vorba despre siluetă este sportul, motiv pentru care nu sare peste antrenamente. Deși a susținut că nu are poate cel mai sănătos stil de viață în general, vedeta a precizat că face mereu sport, orice s-ar întâmpla. Ba mai mult, prezentatoarea TV nu are nici vicii care să îi dezechilibreze rutina.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a povestit Andreea Esca, transmite PRO TV.