Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof. În ce fel a cucerit-o soțul ei: „Nu mi-a inspirat încredere”

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof sunt căsătoriți din 2008 și sunt părinții unei fiice, Ingrid. Vedeta și soțul ei sunt discreți când vine vorba de relația lor și își feresc copilul de atenția publică.

Cum a fost cucerită Simona Pătruleasa de soțul ei

Cu toate că este rezervată în ceea ce privește povestea ei de dragoste, Simona Pătruleasa a luat prin surprindere atunci când a făcut declarații despre felul în care l-a cunoscut pe soțul ei, Sabin Ivanof, dar și despre cum a reușit acesta să o cucerească.

„L-am cunoscut când eram la știri, la Realitatea TV. M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase. Așa m-a văzut și mi-a trimis niște flori. Da, mi-a trimis flori de câteva ori, doar că nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile. Deci în șase luni de zile am vorbit de câteva ori la telefon, a durat ceva până să ne și întâlnim. Mi-a trimis flori impresionante, frumoase. Și la un moment dat, când m-a sunat domnul care îmi aducea florile, l-am întrebat: „domnule, dar cine îmi trimite florile?” Și l-am întrebat: „dar cum arată? Puteți să-mi spuneți cine este?” Și mi-a descris într-un fel în care… nu mi-a inspirat încredere sau, mă rog, dorința de a-l vedea, deși avea o voce foarte frumoasă”, a povestit Simona Pătruleasa în podcast-ul „Acasă La Măruță.”

Simona Pătruleasa, detalii despre căsnicia cu Sabin Ivanof

Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Sabin Ivanof. Dacă la începutul relației lor nu aveau motive de dispută, venirea pe lume a fiicei lor a făcut ca dinamica relației dintre cei doi să se schimbe. Cu toate acestea, comunică în continuare la fel de deschis despre orice și caută să ajungă mereu la o înțelegere.

„Până să o avem pe Ingrid, nu aveam motive de dispută. Când ai un copil, pot fi păreri diferite în ceea ce privește educația și creșterea lui, iar echilibrul în astfel de situații este o mare provocare. Eu și Sabin discutăm despre fiecare aspect care apare în viața noastră și a copilului nostru, Ingrid este centrul universului pentru noi. Testul cel mai dificil pe care l-am avut în relație a fost acela când am aflat că nu pot avea copii. Sabin a fost mereu cu mine și m-a sprijinit. Am depășit momentul pentru că nu am renunțat niciunul dintre noi, chiar dacă au fost ani foarte grei”, a spus Simona Pătruleasa pentru viva.ro.

„Nu avem reguli, avem o căsătorie care se bazează pe respect, fără de care este greu să reziști într-o relație. Ne unește dorința de a merge pe același drum, indiferent de greutăți și mai presus de orice este Ingrid, pentru care ne dorim o familie frumoasă și sănătoasă.”

Simona Pătruleasa nu crede că există un secret pentru menținerea unei relații pe termen lung.

„Foarte frumoasă a fost prima întâlnire! Și scurtă! Am fost la o înghețată! Dar mai mult nu spun! (…) Nu există niciun secret, cred că este dorința de a merge împreună, de a face lucruri! Cred că există și respectul, dar și comunicarea! Toate relațiile sunt cu bune și rele. Important este să vrei să mergi împreună mai departe!”, a menționat Simona Pătruleasa pentru Ego.ro.

Foto: Instagram

