Cum arată invitațiile la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle

După ce în urmă cu câteva zile, cei doi au dezvăluit cum va arata tortul de nuntă, iată că un nou pas important a fost făcut. Este vorba despre invitațiile la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle pe care le vor primi cele 600 de persoane care vor participa la ceremonie.

Palatul Kensington a anunțat oficial că au fost tipărite invitațiile la ceremonia care va avea loc pe 16 mai la Capela St George, recepția urmând să se desfășoare la St George’s Hall și este găzduită de regina Elisabeta a II-a.

De asemenea, a mai fost anunțat faptul că Prințul Harry și Meghan Markle vor mai avea și o petrecere privată, la Frogmore House, la care sunt invitate 200 de persoane, petrecere oferită de prinţul de Wales (prinţul Charles).

Așa cum era de așteptat, invitațiile la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt cu adevărat speciale. Ele au fost realizate de Barnard & Westwood, aceeași companie care a făcut și invitațiile pentru nunta Prințului William cu Kate Middleton și cu care Casa Regală Britanică are o puternică legătură profesională încă din 1985.

Invitaţiile au margini aurite și poartă emblema imprimată în aur a Prinţului de Wales, formată din trei pene, precum şi spaţiul gol în care va fi trecut numele fiecăruia dintre cei 600 de invitaţi.

Pe invitații se precizează și care este ţinuta obligatorie pentru eveniment: ”Uniformă, frac, costum, iar pentru doamne rochie de zi cu pălărie”.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018