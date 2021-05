Cum arată fabuloasa vilă în care Jennifer Lopez și Ben Affleck își retrăiesc povestea de dragoste

Jennifer Lopez și Ben Affleck își petrec din ce în ce mai mult timp împreună, de data aceasta în Miami, unde au fost surprinși de paparazzi relaxându-se pe terasa unei case închiriate. Presupunerile despre reunirea celebrului cuplu după 17 ani de la anterioara lor relație, una dintre cele mai mediatizate la debuturile internetului, i-au făcut pe fani să spere că dragostea dintre cei doi mai are o șansă.

Iar așteptările lor nu sunt complet neîntemeiate, dat fiind că JLo și Ben Affleck s-au văzut din nou, după ce au fost surprinși cu câteva săptămâni în urmă atât în Los Angeles, cât și într-o călătorie către Montana, acolo unde Affleck deține o cabană de schi într-un complex de lux, alături de alți proprietari faimoși, precum Bill Gates și Justin Timberlake.

La două săptămâni după călătoria în Montana, JLo și Ben Affleck au petrecut ceva timp împreună în Miami, unde Lopez se află pentru a lucra la un proiect. Cântăreața și actrița a fost văzută zâmbitoare și relaxată, plecând dintr-o locuință particulară, alături de fostul ei partener, de care s-a despărțit în 2004, după ce în în 2003 cei doi își anulaseră planurile de nuntă cu doar câteva zile înainte ca aceasta să aibă loc.

Fabuloasa proprietate îi aparține bijutierului Paul Morelli, care a achiziționat-o recent la prețul de 18 milioane de dolari și poate fi închiriată pentru suma de 130.000. de dolari pe lună. Casa cu două etaje are 11 dormitoare, 12 băi, două bucătării, o casă de oaspeți, o sală de fitness, un garaj pentru trei mașini, chiar și un studio de înregistrări. În plus, are o piscină mare, jacuzzi, spa, ponton și vedere superbă la apă.

Surse din apropierea lui Lopez au declarat că aceasta nu se grăbește să oficializeze în vreun fel relația cu Affleck, dar că „A fost dintotdeauna obsedată de Ben. Ei întotdeauna s-au iubit.” Reluarea relației cu Affleck vine după ce Lopez a anunțat că a rupt logodna de Alex Rodriguez, care a declarat recent pe Instagram că este gata de „un nou început în viața lui”.

Foto: Profimedia