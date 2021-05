Ce crede Jennifer Lopez despre o nouă relație cu Ben Affleck

Ce crede Jennifer Lopez despre o posibilă nouă relație cu Ben Affleck, actorul și regizorul cu care a fost logodită în anii 2000, formând unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale deceniului?

Cântăreața a fost văzută recent în compania lui Affleck, la puțină vreme după ce și-a anunțat ruperea logodnei și despărțirea definitivă de Alex Rodriguez. Aceasta s-a văzut cu fostul ei partener, Affleck, atât în Los Angeles, unde cei doi locuiesc, dar au și petrecut împreună câteva zile în Montana, unde au fost fotografiați și unde Affleck deține un chalet de schi, într-un complex luxos în care mai au proprietăți și alte celebrități precum Bill Gates și Justin Timberlake.

O sursă din apropierea artistei a dezvăluit acum pentru publicația People ce crede Jennifer Lopez despre o posibilă reîmpăcare cu fostul ei iubit. Sursa a declarat că aceasta nu exclude ideea să aibă o relație cu Affleck, fiind „deschisă” către această posibilitate, dar că „nu își face planuri pentru viitor”.

Declarațiile despre ce crede Jennifer Lopez în legătură cu posibilitatea unei reluări, 17 ani mai târziu, a relației, vin după ce cântăreața în vârstă de 51 de ani a petrecut ceva timp în compania fostului ei iubit, de care s-a despărțit în 2004, aceștia având programată nunta în anul 2003, eveniment pe care l-au anulat chiar înainte să aibă loc.

Acum, aceeași sursă a declarat pentru People că Lopez „își dorește să petreacă cât mai mult timp cu putință cu Ben, să vadă încotro merg lucrurile.” Sursa respectivă din anturajul artistei afirmase anterior și că Lopez „s-a simțit foarte bine cu Ben, este fericită cu el și se bucură de timpul petrecut împreună”.

„Cei doi au o legătură puternică. Totul a fost rapid și intens, dar Jennifer este fericită”, mai raportase sursa.

Zvonurile despre o posibilă reîmpăcare au circulat în ultima vreme, mai ales că cei doi au participat la evenimentul VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, și au existat speculații despre schimburi de emailuri între ei datând încă din luna februarie, când Lopez era încă cu logodnicul său, Alex Rodriguez. Ben Affleck a avut o relație mediatizată cu actrița Ana de Armas în 2020, și este divorțat de actrița Jennifer Garner, cu care are trei copii. De această dată, aflăm și ce crede Jennifer Lopez despre posibilitatea unei relații, în condițiile în care cei doi foști parteneri au fost întotdeauna mai mult decât amabili în declarațiile publice pe care le-au făcut unul despre celălalt.

