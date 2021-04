Cum arată Alex Rodriguez după despărțirea de Jennifer Lopez

Alex Rodriguez arată mai bine ca niciodată! Fostul jucător de baseball a împărtășit cu fanii săi transformarea fizică prin care a trecut în ultimele luni.

Alex Rodriguez a postat două imagini cu el, una din luna decembrie a anului trecut și una din luna aceasta, pentru a evidenția pierderea de kilograme pe care a suferit-o. Se pare că transformarea se datorează unui regim alimentar sănătos, dar și unor antrenamente fizice lungi și constante. „Cine mai este hotărât să își respecte obiectivele de fitness în acest an? Am făcut antrenamente constant și în sfârșit am renunțat la chipsuri. Ce tip de mâncare este slăbiciunea ta?”, a scris Rodriguez. Postarea s-a bucurat de un real succes, strângând peste 192.000 de like-uri.

De asemenea, mulți dintre fanii fostului sportiv au făcut referire la faptul că Rodriguez este acum singur, după ce în urmă cu două săptămâni el și Jennifer Lopez au anunțat că nu mai formează un cuplu. „Ne-am dat seama că ne este mai bine ca prieteni și ne dorim să rămânem așa pe viitor. Vom continua să lucrăm împreună și să ne sprijinim reciproc în cadrul afacerilor și proiectelor noastre comune. Ne dorim binele atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Din respect pentru ei, singurul comentariu pe care îl facem este să vă mulțumim tuturor celor care ne-au transmis cuvinte frumoase și și-au arătat sprijinul”, se arată în declarația cuplului.

Însă, cei doi au fost surprinși luând cina împreună. Nu doar întâlnirea lor a ridicat multe semne de întrebare, ci și locul pe care aceștia l-au ales. Este vorba de restaurantul hotelului Bel-Air din Los Angeles, unde Jennifer Lopez și Rodriguez au avut în 2017 prima lor întâlnire. „Părea că încă există dragoste și respect”, a declarat o sursă care se afla în același restaurant și a observat interacțiunea dintre cei doi, anunță Page Six.

Se pare că Alex Rodriguez nu este încă pregătit să renunțe la relația cu J.LO, iar acest lucru a fost confirmat și de o sursă apropiată a cuplului. „Alex a zburat spre Los Angeles joi seară pentru a o vedea pe Jennifer. El nu vrea să renunțe la relația lor și este dispus să facă orice e nevoie. A petrecut două nopți cu ea încercând să rezolve lucrurile. Încearcă în continuare să-i arate cât de serios este și cât de mult o iubește. Dar ea simte totuși că problemele lor nu pot fi rezolvate și că ar trebui să meargă mai departe”, a declarat sursa pentru E! News.

