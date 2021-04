Ce sumă ar putea pierde Jennifer Lopez dacă își va vinde inelul de logodnă

Săptămâna trecută, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat că s-au despărțit în cadrul unei declarații comune oferite în exclusivitate pentru Today. „Ne-am dat seama că ne este mai bine ca prieteni și ne dorim să rămânem așa pe viitor. Vom continua să lucrăm împreună și să ne sprijinim reciproc în cadrul afacerilor și proiectelor noastre comune. Ne dorim binele atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Din respect pentru ei, singurul comentariu pe care îl facem este să vă mulțumim tuturor celor care ne-au transmis cuvinte frumoase și și-au arătat sprijinul”, se arată în declarația cuplului.

Știrile despre despărțirea cuplului Alex Rodriguez & Jennifer Lopez au apărut încă de la începutul lunii martie și au luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că fanii celor doi îi vedeau cât de curând și căsătoriți. Chiar ei vorbind de altfel în nenumărate rânduri despre nunta care trebuia să aibă loc anul trecut, și pe care au fost nevoiți să o amâne din cauza pandemiei de coronavirus.

După ce Alex și Jennifer au confirmat despărțirea, tot mai mulți fani ai cuplului s-au întrebat ce se va întâmpla cu inelul de logodnă extrem de scump al artistei. Îl va păstra, îl va vinde? Valoarea acestuia este estimată undeva între 1.4 și 6.9 milioane de dolari. Însă, dacă J.LO va decide să îl vândă, nu va primi o sumă atât de mare, spun experții.

„Dacă Jennifer decide să-și vândă inelul de logodnă, va pierde undeva între 500.000 și un milion de dolari. În plus, va trebui să renunțe la unul dintre cele mai impresionante inele de logodnă ale ultimul deceniu„, spune un expert de la The Diamond Pro, potrivit publicației Hello!.

În luna februarie a anului 2021, Jennifer Lopez a declarat pentru site-ul Allure că ea și Alex Rodriguez au apelat la terapie pentru a face față perioadei de carantină impusă de pandemie.

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez și-au început relația în februarie 2017. Cei doi s-au logodit în martie 2019, după doi ani de relație. Și-au anulat de două ori nunta pe care o programaseră, ca urmare a pandemiei. Jennifer Lopez are doi copii din căsătoria anterioară cu Marc Anthony, iar Rodriguez are, și el, două fiice din relația cu fosta sa soție, Cynthia Scurtis.

