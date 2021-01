Jennifer Lopez răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi apelat la injecțiile cu botox

La începutul acestui an, Jennifer Lopez a lansat J.Lo Beauty, un brand de produse de îngrijire a pielii.

„Nu e doar o pasiune, e un vis vechi de 30 de ani. De-abia aștept să împărtășesc cu voi secretele mele de îngrijire a pielii.”, a mărturisit artista pe Instagram.

În acest weekend, JLo a postat un clip video în care încearcă noile sale produse și vorbește despre beneficiile acestora.

„Tocmai mi-am dat masca jos. Sincer, nu văd nici măcar o linie pe fața mea. Simt că mi-a luat zece ani de pe ten”, a declarat Lopez.

Însă, nu toată lumea crede că tenul perfect al artistei se datorează unor ingrediente minune. „Cu siguranță ai botox. Tone. Și e OK, doar spuneam”, a fost unul dintre comentarile pe care Jennifer le-a primit.

Dorind să clarifice odată pentru totdeauna acest subiect, Lopez i-a răspuns: „LOL așa este fața mea!!! Pentru 500 de milioane de ori… Nu am apelat niciodată la botox sau la alte injectabile ori la operații. Doar spuneam. Cumpără niște produse JLO Beauty și te vei simți frumoasă în pielea ta!! Și îți mai ofer un alt secret marca JLO Beauty: încearcă să îți petreci timpul fiind pozitivă, bună și ridicându-i pe ceilalți. Asta te va menține tânără și frumoasă și pe tine!!! Îți trimit multă dragoste. #beautyfromtheinsideout #beautyhasnoexpirationdate.”

Nu este pentru prima oară când Jennifer Lopez infirmă faptul că ar fi apelat la injecțiile cu toxină botulinică. Într-un interviu acordat recent, aceasta a povestit că la vârsta de 23 de ani, iubitul său din acea perioada i-a sugerat să recurgă la botox, însă a refuzat propunerea sa.

„Aveam 20 și ceva de ani și eram într-o relație cu un tip. El a mers la un dermatolog, și eu la un altul. Doctorul meu dermatolog mi-a dat un gel de curățare și o cremă cu protecție solară și mi-a spus: ‘Dacă le aplici de acum încolo, totul va fi bine’. Apoi am mers la celălalt dermatolog, împreună cu iubitul meu, și repet, aveam 20 și ceva de ani și nu folosisem vreodată botox. Și nu am făcut-o nici până în ziua de azi. Doctorul mi-a spus: ‘Știi că ai o mică linie aici? Ar trebui să începem să folosim botox. Aveam 23 de ani, OK? Așa că i-am spus: ‘O să zic pas!'”, a povestit Jennifer Lopez.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

