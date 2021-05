Cum a reușit Gina Pistol să scape de celulită, după ce a născut

De când a devenit mamă Gina Pistol își ține la curent fanii care o urmăresc pe Instagram cu toate schimbările prin care trece corpul ei.

Ea a vorbit și despre modul în care i s-a schimbat rutina de îngrijire și a dezvăluit și cum a reușit să scape de celulită. Vedeta a povestit fanilor despre cremele de corp pe care le folosește și a oferit celor care se confruntă cu apariția celulitei și câteva sfaturi utile.

„Pielea noastră trece, de-a lungul vieții, printr-o serie de modificări, iar sarcina este o etapă deosebit de importantă. Avem nevoie de îngrijire și hidratare în sarcină și după naștere. Toate ne dorim să scăpăm rapid de surplusul de kilograme, însă nu trebuie să neglijăm impactul pe care îl poate avea asupra pielii. E posibil să ne confruntăm cu o scădere a fermității, celulită, ori țesut gras în exces. Am observat cum zonele cu celulită vizibilă încep să se estompeze. Trebuie avut în vedere, însă, că din rutina de îngrijire nu trebuie să lipsească sportul, o dietă echilibrată și multă apă”, a povestit prezentatoarea TV.

Gina Pistol a mai povestit că, pentru a scăpa de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii și a se menține în formă, a apelat la un serviciu specializat, care-i livrează zilnic 3 mese și 2 gustări. Meniul Ginei este unul de menținere, nu de slăbire, în prezent alăptându-și fiica. Vedeta TV le-a arătat urmăritorilor ei care a fost meniul ei într-una dintre zile. La micul dejun, Gina a optat pentru o budincă din semințe de chia cu mango, iar prima gustare a constant într-o limonadă de cătină cu sirop de arțar. La prânz, vedeta TV a mâncat file de șalău pane la cuptor și un piure de mazăre. A doua gustare a constant în mai multe fructe de sezon și cina în chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry.

Smiley a vorbit recent cu emoție în cadrul emisiunii sale de pe YouTube, „8, 8 si ceva, fix cu Smiley”, despre rolul de tată și cum el și Gina Pistol au sarcinile împărțite în ceea ce privește îngrijirea micuței lor, Josephine Ana Maria. Artistul i-a avut ca invitați pe Pavel Bartoș și pe Anca, soția lui, care i-au dat câteva sfaturi despre acest nou capitol din viața lui și cum ar trebui să gestioneze anumite situații. „Eu acum cu Gina am dezvoltat cumva un sistem. Noi ne trezim împreună în momentul ăsta, noaptea. Gina este cu alăptatul, este maestră în schimbarea scutecului, eu nu. Eu mă ocup de hrănirea cu biberonul, de râgâială, deci, sunt expert aici, sunt omul de la gaze, cu liniștitul, îi mai cânt”, a declarat Smiley.

Gina Pistol a vorbit deschis despre provocările întâmpinate ca mamă. Vedeta a făcut mărturisiri despre primele săptămâni de după naștere și a declarat că a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă și că, la fel ca alte mame, și ea a trecut prin momente dificile. „Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice”, a spus Gina Pistol într-o serie de Instastories.

Gina Pistol a adăugat că are parte și de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

Citește și:

Ce decizie a luat Alexandra Dinu după despărțirea de partenerul său

Foto: Instagram