Cum a apărut Lidia Buble alături de partenerul ei, Horațiu Nicolau, la un eveniment. Ținutele lor au atras toate privirile

Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, și-au făcut apariția împreună la un eveniment.

  Actualizat 15.09.2025, 09:22
Lidia Buble
Lidia Buble trăiește o poveste discretă de dragoste alături de omul de afaceri Horațiu Nicolau. Cei doi au fost surprinși cu mai multe ocazii de către paparazzi, inclusiv în ipostaze tandre. 

Lidia Buble și Horațiu Nicolau, apariție inedită împreună 

Recent, Lidia Buble și partenerul ei de viață, Horațiu Nicolau, au fost prezenți la Timișoara Fashion Week, eveniment care s-a desfășurat pe data de 10 septembrie la Iulius Town Mall din Timișoara. Artista a fost invitata specială, iar ea și omul de afaceri au venit într-o mașină de lux pusă la dispoziție de unul din sponsorii evenimentului. Cei doi au stat în zona VIP, acolo de unde au privit colecțiile show-ului. Cântăreața a purtat o rochie lungă, neagră și cu umerii goi, în timp ce partenerul ei a ales un costum negru și o cămașă albă. Vezi AICI imaginile cu Lidia Buble și Horațiu Nicolau. 

Lidia Buble, declarație de dragoste pentru Horațiu Nicolau

La 32 de ani, Lidia Buble a sărbătorit un moment important în cariera sa, lansând albumul „Fragil”, la care a lucrat doi ani. Artista a făcut o apariție super stylish, impresionând publicul și fanii cu ținuta sa, dar și cu energia vibrantă. Alături de ea a fost iubitul său, afaceristul Horațiu Nicolau, care a inspirat și o piesă dedicată lui.

Întrebată care dintre cele 11 piese reflectă iubirea pe care o trăiește acum, Lidia a explicat că Horațiu Nicolau a inspirat-o să scrie Un bărbat mai bun. Ba mai mult, artista și-a arătat dragostea și recunoștința față de partenerul ei de viață, declarând că i-a fost alături încă din prima zi în care s-au cunocut.

„Piesa „Un bărbat mai bun”, a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a spus ea pentru Cancan.ro

Cum a cucerit-o Horațiu Nicolau pe Lidia Buble

Lidia Buble a dezvăluit ce prețuiește cel mai mult în relația cu partenerul ei de viață și a împărtășit secretele menținerii sale în formă. De asemenea, vedeta a mărturisit că intenționează să scrie o carte sau să facă un film despre povestea ei de viață.

„O să pot să răspund cam același lucru. Iubirea necondiționată, respectul, încrederea pe care mi-o oferă. Astea sunt cele trei lucruri la care eu țin foarte mult și cred că fără aceste trei nu prea se poate clădi o relație frumoasă. Așa că eu am fost binecuvântată și le am pe toate”, a spus artista pentru viva.ro.

Într-un interviu acordat acum ceva vreme, Lidia Buble a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt”, a declarat Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Lidia Buble se declară norocoasă să aibă alături un partener care o sprijină și o înțelege.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.red.: dragostea)”, a mărturisit Lidia Buble pentru sursa citată.

Foto: Instagram

