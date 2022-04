Cu ce se ocupă acum George Vintilă, după ce s-a retras din radio: „De când am plecat, sunt foarte liniștit”

George Vintilă, 51 de ani, s-a retras din radio în 2018, după 24 de ani de PRO FM. În prezent, fostul DJ și realizator de emisiuni lucrează de acasă, are diverse colaborări și se bucură de plimbările în natură. Cât despre întoarcerea în radio, recunoaște că nu ar mai putea să aibă o emisie zilnică și un ritm alert de viață.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, George Vintilă a lămurit motivul pentru care a renunțat la radio.

„După ce am plecat în 2018, mi-am dat seama că am stat undeva la patru ani în plus în radio sau, cel puțin, în acel radio. Eu fiind cel mai vechi în Radio PRO FM la momentul respectiv, aveam niște termeni de comparație, care nu cred că se mai adaptau momentului. Nu puteam să compar ce era cu ce se întâmpla, începusem matematica asta cu cifre, la modul ce face unul sau altul. Noi eram obișnuiți cu performanța făcută natural, adică eram pe locul întâi sau doi dintotdeauna. Nu știu dacă m-aș mai întoarce acum în radio, poate pentru o emisiune săptămânală, ceva mai lejer. Emisie zilnică nu cred că aș mai face pentru că mi-a setat un ritm prea alert de viață, mă obișnuisem cu el și nu prea mai aveam timp, efectiv, să respir, să savurez niște lucruri. Mi-a plăcut, de ce să mint?”, a povestit el.

Originar din Brașov, George Vintilă a început cu știrile, devenind prezentator de noapte la PRO FM. Inițial, era poreclit George Brașoveanu pentru a nu fi confundat cu fratele lui, Marius Vintilă. După știri, a lucrat în producții radio, producții tv, coordonând tot ce însemna reporteri, camere, mașini.

Cu ce se ocupă acum fostul om de radio

„De când am plecat din radio, sunt foarte liniștit. De când cu pandemia, toată lumea lucrează de acasă, bineînțeles că am și eu un microfon acasă. În paralel, fac tot felul de evenimente cu prieteni de-ai noștri, toate legate de motor sports. În rest, am grijă de cățel, facem plimbări prin pădure”, a mai continuat George Vintilă la podcast.

Fostul om de radio este un împătimit al sporturilor extreme, cum sunt cele de iarnă și pe apă. Nimic nu i s-a părut greu, pentru că are coordonare, un echilibru bun și dorința de a trăi momente intense. Spune însă că sunt și câteva sporturi pe care nu le-a continuat.

„Acum mă mai uit și în buletin, mai scârțâie un genunchi. Eu aproape cinci ani am făcut kickboxing. Acum, la bătrânețe, m-am apucat de full contact și am pățit-o, când m-am sprijinit pe picior”, a comentat el.

