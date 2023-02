Cove, mesaj dur la adresa influencerilor: „O să lucreze roboții în locul nostru”

Gabriel Coveșeanu sau Cove, așa cum este cunoscut de către publicul larg, este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori și actori. Pe lângă cariera în mediul artistic și în televiziune, el este și managerul teatrului „Ion Creangă” din București.

Cove a vorbit recent despre influenceri și despre activitatea pe care aceștia o desfășoară pe social media. Prezentatorul TV și-a expus opinia cu privire la felul în care a evoluat societatea și despre modul în care oamenii se raportează acum la muncă.

„Ceea ce mi se pare mie neplăcut cumva sau ce mi se pare greșit dacă vrei, nu numai la showbiz, ci la tot ce înseamnă viața oamenilor pe planetă și, în special, a noastră, a românilor, este că noi, românii cel puțin, am sărit dintr-o extremă în cealaltă. Adică, dacă până în ’89 era cultul muncii, domne‘, trebuie să muncim, trebuie să facem aia, să dăm țării cât mai mult cărbune, cât mai multe grâne, am trecut în partea cealaltă, unde munca a devenit așa, cum să-ți spun eu ție, adică dacă muncești ești fraier! Domne‘, hai să găsim soluții să nu muncim”, a declarat Cove în emisiunea FRESH by UNICA, conform unica.ro.