Couturier-ul Reginei Elisabeta a II-a s-a alăturat luptei împotriva Covid-19 și confecționează uniforme pentru cadrele medicale

Branduri de modă din toată lumea și-au concentrat în ultimul timp eforturile, folosindu-și fabricile de textile pentru a crea echipamente de protecție, vitale pentru personalul medical atât de greu încercat acum. Designerul care s-a alăturat cel mai recent acestui proces este Stewart Parvin, creatorul de modă responsabil pentru vestimentația nimeni alteia decât Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Într-o declarație din 7 aprilie pe Twitter designer-ul a transmis fanilor săi: „Grație unei donații fabuloase de țesături din partea „Classic Textiles” dar și a bunăvoinței câtorva dintre fetele noastre care s-au oferit voluntar pentru a coase, producem acum uniforme medicale pentru spitalul Frimley Park. Suntem foarte fericiți să putem oferi chiar și un mic ajutor minunatului nostru sistem de asistență medicală”.

Fundația Frimley Health NHS Trust, care se ocupă de Frimley Park alături de încă alte două spitale, a declarat că este foarte recunoscătoare lui Parvin pentru ajutor. „Motivul principal pentru care avem nevoie de mai multe uniforme este faptul că am redirecționat o mare parte a personalului nostru către diferite alte zone ale spitalelor, astfel încât a avea un stoc suplimentar este grozav”, a precizat un purtător de cuvânt pentru The Sunday Times.

Our first set of scrubs are ready to be dropped off for @frimleyhealth. If you would like to get involved as a home sewer, or as a business with work space, there are several groups set up that are co-ordinating the effort. @scrubsgloriousscrubs and @scrubsfortheloveof

