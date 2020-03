Regina Elisabeta II-a le propune copiilor activități interesante pe care le pot face în izolare

În cazul în care erai în căutarea unor activități pe care să le faci în izolare, iată că te poți inspira din activitățile pe care Regina Elisabeta a II-a le propune copiilor.

Luni a fost publicat pe contul oficial de Twitter Royal Family o inițiativă destul de interesantă pentru copii. „În fiecare luni, vom împărtăși activități distractive și resurse pentru copiii voștri, ca să se distreze acasă.”

Every Monday, well be sharing fun activities and learning resources for your children to enjoy at home. 📚🎨

Today, why not design your own #Investiture medal? Download @RCTs worksheet here: https://t.co/hK5kpsnA9I pic.twitter.com/TJTdUA54Jr

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 30, 2020