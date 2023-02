Cosmin Seleși, primele declarații după ce emisiunea lui de la PRO TV iese din grilă și revine Cabral cu show-ul „Ce spun românii”

Anul trecut, la începutul lunii decembrie, 24 de concurenți se așezau la pupitre și făceau cunoștință cu una dintre cele mai frumoase și mai interesante provocări din viața lor: experiența de a fi concurenți în show-ul „Batem Palma?”. Zi de zi, câte unul dintre ei, a fost extras de calculator, și-a testat norocul și intuiția, a eliminat cutii, a analizat ofertele Băncii, iar la final a plecat acasă cu suma câștigată, în timp ce noi curajoși intrau în concurs. Astăzi, de la ora 18:00, începe ultima săptămână a primului sezon!

Cu premii de la 1 ban la 100.000 de lei, cu un casting în care personalități puternice, oameni cu povești de viață incredibile și tipologii diferite s-au întâlnit și au creat cu adevărat o echipă, emisiunea „Batem Palma?” se apropie de ultima pagină a primului capitol.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună. A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră. Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, declară Cosmin Seleși înainte de prima ediție a săptămânii.