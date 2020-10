Codin Maticiuc vorbește despre renovarea secției de Oncologie Pediatrică de la Spitalul Fundeni

Codin Maticiuc este unul dintre cei patru detectivi de la Masked Singer România, a scris cartea „Consumatorul de suflete”, a jucat în Două lozuri, regizat de Paul Negoescu și a scris filmul Miami Bici, care a strâns peste 550.000 de spectatori în România. Pe lângă aceste proiecte, dar și altele, Codin Maticiuc a început un demers în care crede foarte mult, și anume renovarea etajului 7 al Spitalului Fundeni, unde este secția de Oncologie Pediatrică.

Codin Maticiuc e implicat în acest proiect încă din 2017, de când a vizitat pentru prima oară spitalul Fundeni, secția Hematologie Pediatrie și a întâlnit și o fetiță bolnavă de leucemie, Lăcrămioara, care în cele din urmă a murit. El a decis să facă asta în memoria fetiței. Codin povestește pentru Libertatea că moartea fetiței a avut un impact asupra lui. „Fata de la 702 a fost primul meu impact. Am venit și am văzut o fată murind în camera 702. Și-atunci am zis, bă, în memoria ei, cumva, o să renovez cândva etajul 7. (…) După 7, oricum, sper să mă apuc şi de alte etaje.”

Deși renovările au început anul acesta, pe 1 septembrie, în 2019 a început strângerea de fonduri, iar costul renovării ajunge la suma de 200.000 de euro, relatează Libertatea.

Întrebat de cei de la Libertatea de ce a început să facă asta, Codin răspunde că își dorește prin asta să schimbe mentalități, în special pe cele ale copiilor săi. „De ce nu? Dacă tot vin de patru ani aici. Dacă vrei o schimbare, nu trebuie să aştepţi să schimbe alţii. Ce vreau să schimb eu e acest etaj 7, fizic. Şi să schimb, poate, mentalităţile copiilor mei. Nu vreau să schimb statul peste noapte. Vreau ca, peste ani, copiii mei să spună: iată, tatăl meu a construit spitale.”

„Schimbarea în sine este că acești copiii vor avea băi în cameră, niște camere mult mai drăguțe, cu personaje, adică o să arate foarte frumos”, adaugă Codin.

Codin poveștește și despre faptul că asociația „Dăruiește Viață”, fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu în 2012, a vrut să renoveze. „Cei de la Dăruieşte Viaţă au vrut şi ei să renoveze aici, dar nu s-au înţeles cu conducerea. Noi am avut de-a face cu trei directori, de când am început proiectul. Am primit aprobarea, dar apoi ne-au tot amânat.”

În vârstă de 40 de ani, Codin Maticiuc mai vorbește și despre responsabilitatea influencerilor și că ei ar trebui să se implice în astfel de acțiuni. „Eu consider că toți influencerii ăștia ar trebui să facă ceva cu cifrele alea. Că Dumnezeu nu le-a dat atâția fani, ca ei să vândă un produs de pe care să încaseze tot ei. Trebuie să foloseşti puterea asta şi pentru binele altora. Să educi, să mobilizezi, să aduni fanii şi să-i implici într-o cauză, să construieşti un spital, un adăpost pentru animale… După părerea mea, toţi oamenii care au bani ar trebui să dea o parte din banii lor celorlalţi, mai puţin norocoşi.”

Foto: Facebook Codin Maticiuc

