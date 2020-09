Codin Maticiuc, moment emoționant în timpul renovărilor pe care le face la spitalul Fundeni

Codin Maticiuc a vorbit pe conturile sale de socializare despre cum decurg renovările de la Spitalul Fundeni.

Renovările au început încă de la sfârșitul lunii august, iar Codin a povestit că a demarat deja construcția de băi în saloane, însă vrea să renoveze și cabinetele și vestiarele doctorilor de la spital. „De pe șantier de la Fundeni. Poate unii dintre voi știți deja, pentru ceilalți spun pe scurt: m-am apucat de două săptămâni să renovez etajul 7 de la Fundeni, unde sunt internați copii bolnavi de cancer. De ce? Pentru că era nevoie, pentru că le construiesc băi în saloane, pentru că spitalul nu are bani s-o facă, pentru că pe stat îl doare-n p***, pentru că pot s-o fac, pentru că așa e normal. Săptămâna trecută eram pe șantier împreună cu constructorii și treceam în revistă ce facem pe partea cealaltă a holului. Am demarat construcția de băi în saloane și le renovăm complet. Avem un deviz pentru asta dar vrem să renovam și cabinetele, vestiarele și ce se mai află pe secție totodată sacrificând din ele ca să mai facem saloane să recuperam din paturile pierdute odată cu construcția băilor.”

Codin Maticiuc a povestit și despre un moment emoționant, dar și dificil. „Mă aflam cu ownerul firmei de construcții, cu inginerul care e manager de proiect și cu un manager al spitalului și am coborât și la etajul 6 să vedem exact cu scurgerile și alte probleme. Am auzit un scâncet ca de cățel. Chiar m-am gândit dacă cineva a adus un animăluț acolo. Pe măsură ce avansam pe culoar ele au devenit urlete și ne-am dat seama că vin de la un copil. Când am ajuns în dreptul ușii pe care era marcat mare, cu negru TRATAMENTE chiar și managerul a zis „aici nu intrăm acum”. Următoarele cabinete nu le-am mai văzut cum trebuie, detaliile și ce trebuia să ne notam ne scăpau. Unul din constructori a și spus „eu nu pot să mă mai concentrez…”. E greu. E tare greu dar voi reuși. Voi cei care mă susțineți material (atât companii cât și persoane fizice) și spiritual sau chiar în online prin share-uri și încurajări, voi îmi dați putere.”

Pe 27 august, Codin Maticiuc și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că a început să renoveze etajul 7 de la Fundeni și a povestit atunci care sunt planurile sale. „Astăzi am început să renovăm etajul 7 de la Fundeni, unde sunt internați copii bolnavi de cancer. Jumătate din secție încă funcționează și are pacienți. Noi lucrăm în cealaltă jumătate. Apoi mutăm copiii și continuăm. Obiectivul principal este să construim o baie în fiecare salon, astfel copiii să nu mai fie nevoiți să meargă pe hol.”

Codin Maticiuc e implicat în acest proiect încă din 2017, când a vizitat pentru prima oară spitalul Fundeni, secția Hematologie Pediatrie și a întâlnit și o fetiță bolnavă de leucemie, Lăcrămioara, care în cele din urmă a murit. El a decis să facă asta în memoria fetiței. „Acesta e proiectul meu de suflet. Visez la asta de câțiva ani de când am vizitat prima oară acești copii și acest spital. Atunci, prima cameră în care am intrat a fost 702 în care am cunoscut o fetiță pe care am reușit să o fac să zâmbească măcar o clipă și care s-a prăpădit două săptămâni mai târziu, în Ajunul Crăciunului. În cinstea ei, eu renovez acum acest spital. În memoria fetei de la 702.”

Foto: Instagram

