Cei mai urmăriți influenceri virtuali de pe Instagram din întreaga lume

Cunoscuți și sub numele de CGI (computer generated images), influencerii virtuali sunt un mod de a crea imagini animate virtuale care le pot deschide tinerilor ușa către o nouă formă de artă, cu ajutorul căreia își pot exprima creativitatea într-un mod inedit.

Influencerii virtuali sunt tot mai populari, având în vedere că au caracteristicile și personalitățile oamenilor. Devin o voce pe rețelele sociale și sunt luați în considerare în industria de influencer marketing, ajungând să colaboreze cu branduri celebre.

Instagram este locul unde influencerii virtuali își desfășoară activitatea. Platforma a depășit alte canale de socializare în ceea ce privește industria de influencer marketing, ajungând să aibă peste 1 miliard de utilizatori activi lunar și 500 de milioane de persoane care urmăresc zilnic poveștile celorlalți, spune Jeannette Ornelas, Senior Digital Analyst la Comperemedia, potrivit The Financial Brand.

Pe plan local ar fi de menționat Ana Tobor, primul influencer virtual din România, care are peste 3.000 de urmăritori pe Instagram.

O cercetare realizată de echipa de la OnBuy a dezvăluit care sunt cei mai urmăriți influenceri virtuali și în ce industrii activează:

1. @lilmiquela

Pe primul loc o avem pe Miquela, care a apărut în 2016 și în prezent are 2,6 milioane de urmăritori pe Instagram. În 2018 a colaborat cu Baauer pentru una dintre piesele ei, Hate Me. Ea câștigă 6,550.72 de lire sterline pentru fiecare postare sponsorizată, iar pe an ar putea câștiga peste 8,690,000 de lire sterline. Miquela a apărut și într-o reclamă pentru Calvin Klein alături de Bella Hadid.

Vezi această postare pe Instagram No one else can define our own truths. #MYTRUTH #MYCALVINS O postare distribuită de Miquela (@lilmiquela) pe Mai 16, 2019 la 6:00 PDT

2. @noonoouri

Noonouuri este un model digital extrem de celebru, colaborând cu mai multe branduri, precum Tommy Hilfiger, Dior, dar și Kim Kardashian. Noounoouri a apărut și pe coperta revistei ELLE România, din mai 2020. Printre interesele ei se numără moda, beauty, călătoriile, arta și e implicată în cauze sociale. Ea a fost creată de designerul grafic Joerg Zuber în 2018 și are în spate o echipă formată din șapte persoane care se ocupă de păr, machiaj, styling, dar și întreaga ei imagine. Are pe Instagram 362,000 de urmăritori și pentru o postare sponsorizată câștigă 1,382.83 de lire sterline.

3. @imma.gram

Pe locul al treilea este Imma, un model virtual de origine japoneză care are 237,000 de urmăritori pe Instagram și care a apărut în 2018. Câteva dintre pasiunile ei sunt cultura japoneză, filmele și arta. O postare plătită de a ei ajunge la 908.09 de lire sterline.

4. @bermudaisbae

Bermuda face și ea parte din categoria influencerilor virtuali. Are un cont de Instagram care a ajuns la 266,000 de urmăritori. La prima vedere, asemănarea dintre ea și o păpușă Barbie este izbitoare. Bermuda s-a aflat și în jurul unor controverse deoarece este o mare susținătoare a președintelui american Donald Trump. Ea câștigă 1,021.30 de lire sterline pentru o postare plătită.

5. @blawko22

Ronald F. Blawko, cunoscut sub numele de Blawko, a fost creat de compania Brud, formată din Trevor McFedries și Sara DeCou, cei care i-au creat și pe Bermuda and Lil Miquela. Stilul său inspirat din estetica Supreme sau Vetements l-a ajutat să își contureze o identitate vizuală, iar în toate fotografiile apare cu o mască neagră pe față. Are 155,000 de urmăritori pe Instagram, iar o postare plătită de a lui ajunge la 598.4 lire sterline.

6. @shudu.gram

Shudu Gram are toate caracteristicile unui top model. A fost creată în 2017 de fotograful Cameron-James Wilson. El a creat-o dintr-o lipsă de diversitate în industria de modeling. Ea a apărut în Vogue, WWD și în campanii pentru Balmain și Ellesse. Are 206,000 de urmăritori pe Instagram și o postare sponsorizată ajunge la 791.15 lire sterlire.

7. @amiyamato

Ami Yamato a început prin a face clipuri pe YouTube despre filme, seriale, dar și despre viața ei din Londra și Tokyo. În prezent are 8,602 de urmăritori pe Instagram și câștigă 104.53 de lire sterline pentru o postare.

8. @ria_ria_tokyo

În ceea ce o privește pe Ria, ea a fost creată în 2019 de Aww Inc. Este model și își folosește contul de Instagram pentru a le arăta celor 28,000 de urmăritori cum explorează lumea, motiv pentru care le oferă și sfaturi cu privire la viața în Japonia persoanelor care nu locuiesc acolo și nu cunosc cultura respectivă. O singură postare sponsorizată de a ei ajunge la 187.76 de lire sterline.

9. @plusticboy

Plastic Boy a fost creat în 2018 și este un influencer virtual de origine japoneză. E pasionat de muzică, iar în timpul liber este model. Are 35,700 de urmăritori pe Instagram și câștigă pe o postare plătită 233.51 de lire sterline.

10. @lil_wavi

Creat în 2016, Lil Wavi este model, artist și designer. Are 16,400 urmăritori pe Instagram și câștigă în jur de 137.13 de lire sterline pentru o postare sponsorizată.

11. @aliona_pole

Aliona este un influencer digital care trăiește în Rusia. Este model și fashion designer. Ea vorbește despre sustenabilitate și este convinsă că moda nu ar trebui să dăuneze mediului. Are 18,500 de urmăritori pe Instagram și câștigă 150.71 pentru o postare.

12. @liam_nikuro

Liam Nikuro a fost creat în 2019 și este din Japonia. Printre interesele sale se numără muzica, moda și divertismentul. Are 14,800 de urmăritori pe Instagram, iar o postare plătită de a lui ajunge la 119.87 de lire sterline.

13. @koffi.gram

Nu este atât de activ pe rețelele de socializare precum ceilalți, însă Koffi are și el o comunitate numeroasă, de aproximativ 12,000 de urmăritori. Este model și o postare plătită de a lui este 119.87 de lire sterline.

14. @dagny.gram

O altă personalitate virtuală este și Dagny Gram, care a fost creată în urmă cu un an. Cu toate astea, are 7.648 urmăritori pe Instagram și o singură postare sponsorizată ajunge la 104.53 de lire sterline.

15. @brenn.gram

Brenn Gram este un model plus size digital. A apărut acum un an și în prezent are 2.683 de urmăritori pe Instagram. Primește pe o postare plătită 63.29 de lire sterline.

16. @pergunteprairina

Irina este pasionată de gătit și împărtășește asta cu cei 790 de urmăritori. Vei vedea pe contul ei o mulțime de rețete. Suma pe care o primește pentru o postare sponsorizată este de 1.89 lire sterline.

17. @idalia.visual

Idalia are destul de puține postări pe Instagram, însă la prima vedere îți poți da seama că este pasionată de modeling. Are 1.424 de urmăritori și câștigă pentru o postare plătită 62.33 de lire sterline.

18. @swaincraven

Din descrierea de pe contul de Instagram, unde are 2.092 de urmăritori, Swain Craven este influencer digital, proprietar al unui magazin și dezvoltator de jocuri. Pentru o postare sponsorizată primește 4.97 lire sterline.

19. @abawils

Aba Wils este primul influencer virtual din Africa. Este model, cântăreață și dansatoare. Nu are foarte mulți urmăritori pe Instagram, mai exact 957, iar pentru o postare plătită câștigă 2.28 lire sterline.

20. @mabo.real

Mabo este un influencer virtual relativ nou, având 262 de urmăritori pe Instagram. Motiv pentru care nici nu câștigă sumele imense ale celorlalți, care au mulți mai mulți urmăritori față de ea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro