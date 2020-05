Editorial fashion: Noonoouri, regina digitală

Modelul digital Noonoouri și Fernando Cabral sunt protagoniștii acestui editorial de modă special, realizat de echipa de modă ELLE pe străzile Londrei!

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun

Model masculin: Fernando Cabral/Marilyn Agency;

Noonoouri /joergzuber.

Machiaj: Helena Kastensson cu produse MAC.

Silhouette model & styling assistant: Lica Popescu.

Locație: Hotel Café Royal, Londra.

Tommy Hilfiger în dialog cu Noonoouri, fashionista digitală

În cadrul Săptămânii Modei la Londra, primul influencer virtual, Noonoouri, a stat de vorbă cu Tommy Hilfiger despre modă și ultimele sale colecții prezentate.

Noonoouri: Colaborați deja de ceva timp cu Lewis Hamilton pentru colecțiile de streetwear și încercați mereu să surprindeți cu elemente neașteptate. Ce e nou în acest sezon?

Tommy Hilfiger: Anul acesta avem o colecție sustenabilă. Încercăm să ajungem la un nivel maxim de sustenabilitate, dar mai avem până acolo. Momentan folosim materiale reciclate, facem upcycling, nu mai spălăm denimul cu apă, facem tot ce putem.

Noonoouri: Credeți că în viitorul apropiat veți reuși să transformați brand-ul Tommy Hilfiger într-unul complet sustenabil?

T.H.: În viitor cu siguranță, aceasta este direcția spre care ne îndreptăm. Acesta este obiectivul nostru.

Noonoouri: Inclusivitatea este foarte importantă în zilele noastre, iar Tommy Hilfiger a încercat mereu să fie cât mai inclusiv cu putință în proiectele brand-ului. Există un proiect special în ELLE România pentru ediția de mai cu această colecție Tommy Hilfiger în care modelul clasic este înlocuit de mine, un personaj digital. Când ați început brand-ul Tommy Hilfiger v-ați imaginat vreodată că așa va arăta viitorul?

T.H.: Nu chiar la acest nivel, dar uite că se întâmplă acum.

Noonoouri: Cum a decurs această colaborare în trei, între Lewis Hamilton, H.E.R. și Tommy Hilfiger? Care a fost contribuția fiecăruia, cu așa multe păreri?

T.H.: Noi am vrut să evoluăm ca brand, să îi dăm un look nou și proaspăt. H.E.R. a creat o mini colecție-capsulă care ne-a influențat foarte tare, atât pe Lewis, cât și pe mine.

Noonoouri: Deci a fost un triunghi creativ bun.

T.H.: Da, exact. Am mai adăugat niște elemente fosforoscente, lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, și alte elemente în premieră, deci suntem destul de încântați de rezultat.

Noonoouri: Prima dată ați venit la Londra la vârsta de 21 de ani și ați spus că acest oraș vă inspiră în continuare la fel de mult cu cu vibrația și cultura lui. Care este amintirea londoneză preferată?

T.H.: King’s Road în anii ’70, uitându-mă la toate starurile rock și la hipioți, iar apoi curentul punk din anii ’80.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro