Cine va canta la petrecerea de nunta a Printului Harry si a lui Meghan Markle

Nunta Printului Harry cu Meghan Markle este, credem, cel mai asteptat eveniment al anului 2018. De-abia asteptam sa vedem cum va arata rochia actritei devenite ducesa, cum va arata tortul de nunta, ce vor face Printul George si Printesa Charlotte la ceremonie dar… bineinteles ca vrem sa stim si care va fi artistul (sau artistii) care vor canta la petrecerea de nunta a Printului Harry si a lui Meghan Markle!

Spre deosebire de noi, oamenii obisnuiti, familia regala are foarte multi artisti care ii stau la dispozitie atunci cand vrea sa se asigure ca organizeaza o petrecere spectaculoasa. In septembrie, Printul Harry a vorbit cu Bryan Adams si Bruce Springsteen pentru a veni sa cante in inchiderea Invictus Games (acolo unde el si iubita sa la acel moment, Meghan Markle, si-au facut pentru prima oara aparitia in mod public).

Anul trecut, cunoscuta trupa Coldplay a cantat la Palatul Kensington (resedinta familiei regale), iar in 2007 Rod Stewart, Elton John, Pharrell Williams si Duran Duran au sustinut un spectacol in onoarea comemorarii a 10 ani de la moartea Printesei Diana, tot chemati de Printul Harry. Fratele mai mic al Printului William este prieten bun si cu trupele The Killers si Foo Fighters, deci cu siguranta ar putea sa ii cheme si pe acestia la nunta sa.

Desigur, exista si artisti care, imediat ce au aflat ca fericitul eveniment va avea loc, au declarat ca ar fi onorati sa cante la nunta, precum Ed Sheeran sau Sam Smith.

Indiferent care va fi artistul sau artistii care vor canta la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, de-abia asteptam sa vedem cum se va desfasura evenimentul!

