Meghan Markle ne impartaseste top 5 trucuri pentru un look perfect

Anuntul a fost facut luni, iar internetul a fost asaltat de poze de la logodna acestora, interviuri si in general informatii de toate felurile cu si despre faimosul cuplu.

Noi nu ne putem lua ochii de la frumusetea lui Meghan si de la faptul ca arata perfect in orice situatie. Intr-un interviu pentru Birchbox, frumoasa actrita a impartasit cateva dintre trucurile ei de beauty.

1. Nu folosi mult fond de ten

“Aplica fondul de ten doar acolo unde este nevoie si apoi foloseste un beauty blender pentru a-l difuza. Eu nu vreau sa imi acopar pistruii niciodata, asa ca aplic o cantitate mica de fond de ten in anumite zone, si nu pe toata fata”

2. Ilumineaza-ti ochii

“Ca ochii sa para mai mari, aplica un highlighter ca Touche Eclat de la YSL in coltul ochiului – acest truc e folositor mai ales atunci cand filmam pana la 3 dimineata iar eu trebuie sa arat fresh”. Intr-un alt interviu, actrita a declarat ca unul dintre produsele de make-up fara care nu ar putea trai este ondulatorul de gene.

3. Pentru mai mult volum, da-ti parul pe spate

“Nimic nu se compara cu asta! Cand parul meu e putin greu, Susanne, hair stylistul meu de la filmari, ma pune sa ma aplec cu capul in jos, si aplica putin Oribe Dry Texturizing Spray”, “apoi ma pune sa imi dau parul pe spate pentru un efect extra”.

4. Foloseste periuta de dinti intr-un scop inedit

“Pentru firele rebele, aplic putin spray fixativ pe o periuta de dinti” -“acelasi truc merge si pentru a imblanzi linia parului”.

5. Exerseaza-ti muschii fetei

“Eu fac exercitii pentru expresiile faciale date de unul dintre esteticienii mei favoriti, Nicola Joss, care practic te pune sa iti sculptezi fata din interior spre exterior. Jur ca functioneaza, pe cat de ciudat ar parea. In zilele in care fac exercitiile, pometii si linia maxilarului arata mult mai definite. Nu e de mirare ca e la mare cautare in sezonul premiilor, atunci cand toate actritele vor sa arate de nota 10”.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Hepta