Cine este sotul lui Meryl Streep

Meryl Streep este una dintre cele mai indragite actrite de la Hollywood. Este casatorita de 39 de ani cu Don Gummer si, desi acesta o insoteste la cele mai importante evenimente, iar ea il aminteste in aproape fiecare discurs, putini stiu mai multe despre el.

Sotul lui Meryl Streep, Don Gummer, este un cunoscut sculptor american. Acesta a studiat arta inca de la scoala si apoi a urmat cursurile Universitatii Yale. Desi actrita a urmat cursurile aceleiasi universitati, cei doi nu s-au cunoscut in acea perioada.

De fapt, povestea lor de dragoste este mai complicata, amandoi avand parte de evenimente dificile. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul fratelui actritei, in 1978, la scurt timp dupa ce Meryl si-a pierdut partenerul, actorul John Cazale. Don si fratele acesteia, Harry, au ajutat-o pe actrita sa se mute din apartamentul in care locuia inainte cu John.

Don a invitat-o pe Meryl sa locuiasca in apartamentul sau in perioada in care acesta era plecat. Cei doi si-au scris in aceasta perioada, iar la doua luni de la intoarcerea acestuia, pe 30 septembrie 1978, cei doi s-au casatorit.

In cazul in care nu stiai deja, Meryl Streep si Don Gummer au impreuna patru copii: Henry, in varsta de 37 de ani, Mamie, in varsta de 34 de ani, Grace, in varsta de 31 si Louisa, in varsta de 26 de ani. Grace si Mamie au urmat cariera mamei si au devenit actrite, in timp ce Louisa a ales o cariera de model, iar Henry una de muzician.

Desi se bucura pentru succesul sotiei sale, nu este entuziasmat de toate evenimentele la care merge. Acesta a declarat ca nu s-a plictisit de aceste aparitii, insa pur si simplu nu mai este entuziasmat, insa cu toate acestea o sustine intotdeauna.

Povestea de dragoste dintre Meryl Streep si Don Gummer demonstreaza ca o relatie poate dura mai multe decenii, chiar si la Hollywood.

