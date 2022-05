Cine ar fi noul iubit al lui Charlize Theron. Este vorba despre un bărbat celebru

Charlize Theron ar avea o relație cu modelul canadian Gabriel Aubry, a declarat o sursă pentru Us Weekly pe 18 mai. Cei doi ar mai fi avut o legătură romantică în urmă cu cinci ani, dar actrița a negat public că se întâlneau la acea vreme. Deși acum ar fi împreună, aceeași sursă a declarat că „nu este nimic serios”, ci doar „se bucură de timpul petrecut împreună.„

Charlize Theron, o nouă relație cu fostul iubit al lui Halle Berry

Charlize și Gabriel au stârnit primele zvonuri în iunie 2017, când au fost fotografiați în fața unei școli din Santa Monica. Actrița din „Bombshell” a explicat situația luna următoare, în timpul unei apariții la Watch What Happens Live With Andy Cohen. Vedeta a negat relația cu modelul canadian și a susținut că nu s-au întânit niciodată mai mult de trei secunde.

„Nu l-am întâlnit niciodată. L-am întâlnit pentru vreo trei secunde.”, a spus actrița, explicând că s-au întâlnit doar „în trecere”, deoarece copiii ei adoptați, Jackson, în vârstă de 10 ani, și August, în vârstă de 7 ani, frecventează aceeași școală precum fiica lui Gabriel.

Sean Penn , în vârstă de 61 de ani, a fost ultima persoană cu care Charlene a avut o relație publică. Cei doi s-au întâlnit din decembrie 2013 până în iunie 2015, după ce ea a avut relații cu actorul irlandez Stuart Towsend, cântărețul Third Eye Blind Stephen Jenkins și actorul Craig Bierko.

Gabriel Aubry, într-un conflict mediatizat cu fosta iubită

Gabriel, în schimb, a început să se întâlnească cu Halle în 2005 și au împreună o fiică de 14 ani. Doi ani mai târziu, cuplul s-a despărțit și a început o bătălie foarte mediatizată pentru custodie. Cea mai mare parte a dramei dintre Gabriel și Halle a fost legată de faptul că actrița din „X-Men” a vrut să se mute cu fiica ei în Franța, la logodnicul ei de atunci, Oliver Martinez, în vârstă de 56 de ani. Bătălia pentru custodie a fost în cele din urmă rezolvată în 2014, Halle fiind obligată să-i plătească lui Gabriel 16.000 de dolari pe lună.

Halle l-a acuzat pe Gabriel de rasism, abuz fiziologic și o relație incestuoasă în documente judiciare care au fost scoase la iveală la ani de zile după acordul lor de custodie, potrivit Daily Mail. Nu este clar ce părere are Halle despre relația lui Gabriel cu Charlize Theron. Vedeta din „Monster’s Ball” și-a găsit dragostea alături de noul iubit, Van Hunt. Cei doi au făcut publică relația lor în septembrie 2020 și sunt foarte fericiți împreună.

