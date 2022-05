INNA dezvăluie secretele siluetei sale. Cum se menține artista în formă

INNA este printre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură însă de un succes internațional răsunător. Cântăreața a dat lovitura în urmă cu mai mulți ani pe piața muzicală din afară, iar piesele ei au ajuns în topurile din întreaga lume. Cu o voce aparte și un look perfect, INNA a cucerit inimile fanilor de la primele sale apariții.

Vedeta are un program foarte încărcat și muncește din greu pentru a se menține în topuri. Cum proiectele îi ocupă cea mai mare parte din timp, mulți se întreabă cum reușește să se mențină și fizic. La 35 de ani, INNA are o siluetă de invidiat și a dezvăluit care sunt secretele siluetei sale.

Potrivit declarațiilor sale, artista are un stil de viață echilibrat. Aceasta îmbină alimentația sănătoasă cu sportul, însă a recunoscut că atunci când vine vorba de ședințele foto profesionale, apelează și la Photoshop. Cu toate acestea, cântăreața nu este adepta dietelor stricte, însă de aproximtiv un an a devenit vegană. Pe de altă parte, INNA a spus că este și o norocoasă, deoarece trăsăturile sale sunt moștenite genetic.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Folosesc și Photoshop pentru ședințele foto profesionale, puțin programe de editare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat INNA pentru VIVA!.