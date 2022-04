Inna, imagini inedite din vacanța din SUA! Artista a plecat împreună cu iubitul ei

Inna și Deliric se bucură de o vacanță de vis în Statele Unite ale Americii. Cei doi sunt de ceva timp în California, loc unde se bucură de soarele arzător și de peisajele superbe. Artiștii au parte de plimbări lungi cu mașina și profită la maxim de locurile vizitate. Deși sunt într-o vacanță în doi, fanii de pe rețelele de socializare au fost martorii unor imagini spectaculoase din SUA.

Cântăreața a postat imagini pe Instagram, dar și mai multe filmulețe pe TikTok, unde este surprinsă alături de Deliric. Cei doi s-au fotografiat în locuri superbe, semn că vacanța le priește de minune. Artista a postat o imagine de colecție și de la celebra Venice Beach, purtând un hanorac de la firma de haine pe care o deține iubitul ei. Ba mai mult, aceasta este surprinsă pe un skateboard, fiind unul dintre sporturile ei preferate.

Astfel, Inna și Deliric se bucură în fiecare zi de aventura romantică din State. Totodată, cântăreața a avut un motiv în plus de sărbătoare. Recent, Inna a ajuns la 7 milioane de abonați pe YouTube, fiind una dintre vedetele din România cu cea mai mare comunitate de fani pe această platformă. Prin urmare, escapada americană a fost cu atât mai specială.

La ora actuală, Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste internaționale. Vedeta a dat lovitura în topurile muzicale din străinătate, iar piesa „Up”, în colaborare cu Sean Paul , i-a adus peste 40 de milioane de vizualizări.

De asemenea, nici iubitul vedetei nu este mai prejos. Deliric se bucură de un succes răsunător, fiind printre cei mai apreciați rapperi din România. Totodată, artistul este și deținătorul unui cunoscut brand de haine și al unei case de discuri care produce muzică rap.

„Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur. Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și la un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro”, a spus Deliric, potrivit revistabiz.ro.