Cher, apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris

Cher a strălucit la Săptămâna Modei de la Paris! Artista în vârstă de 76 de ani a defilat pe catwalk în timpul show-ului Balmain, alături de designerul Olivier Rousteing. Cher și Olivier Rousteing ne-au oferit un moment istoric, cucerind scena imensă amplasată pe stadionul Jean Bouin din Paris. Momentul a fost cu atât mai emoționant, cu cât cei doi au defilat pe celebra melodie Strong Enough, pe care Cher a lansat-o în 1999.

Cher a apărut îmbrăcată într-un bodysuit din latex, pe care l-a accesorizat cu o pereche de cizme negre cu platformă. În ceea ce privește make-up-ul, cântăreața a optat pentru un fard de ochi metalic, ce completa perfect ținuta extravagantă.

