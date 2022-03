Ce semnificație are culoarea pe care Regina și alți membri ai familiei regale au purtat-o la ceremonia de comemorare a Prințului Philip

Regina Elisabeta a II-a a participat ieri la ceremonia de comemorare a Prințului Philip. Printre cei prezenți la slujba ce a avut loc la Westminster Abbey s-au numărat și Prințul Charles și soția lui Camilla, Prințul Andrew, Prințesa Anne, Prințul William, Kate Middleton și doi dintre copiii lor.

Ceremonia a inclus mai multe elemente reprezentative pentru Ducele de Edinburgh, printre acestea numărându-se o selecție de cântece aleasă chiar de către Prințul Philip, dar și mai multe aranjamente florale, inspirate de cele pe care Regina Elisabeta a II-a și soțul său le-au folosit în ziua nunții.

În plus, suverana în vârstă de 95 de ani a ținut să îi aducă un omagiu Prințului Philip și prin intermediul ținutei pe care a purtat-o. Atât ea, cât și Prințesa Anne și Ducesa de Cornwall au purtat piese vestimentare într-o nuanță de verde închis. Aceasta era o culoare reprezentativă pentru Prințul Philip, fiind cunoscută sunt numele de „verde de Edinburgh”. În plus, uniformele personalului, dar și mașinile private ale Ducelui erau alese în aceeași nuanță. De asemenea, mașina care a transportat sicriul Prințului Philip în urmă cu un an a fost un Land Rover verde.

Regina Elisabeta a II-a și-a accesorizat ținuta cu o broșă aurie, despre care se crede că a fost primită în dar de la Ducele de Edinburgh.

Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a murit pe 9 aprilie 2021, la vârsta de 99 de ani.

Prințul Philip, duce de Edinburgh, s-a căsătorit în 1947 cu Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii. Acesta s-a născut pe data de 10 iunie 1921 în Corfu, Grecia.

El a făcut parte din familiile regale ale Greciei și Danemarcei. Întâlnirea sa cu Regina Elisabeta a avut loc înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, iar căsătoria lor a avut o longevitate uimitoare, de peste 73 de ani. După căsătorie, Prințul Philip a devenit Duce de Edinbugh, Conte de Merioneth și Baron Greenwich. Regina Elisabeta l-a numit Prinț al Regatului Unit în 1957.

La vârsta de 90 de ani, în 2011, Regina Elisabeta i-a acordat titlul de Înalt Amiral al Marinei Regale britanice.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro