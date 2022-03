Regina Elisabeta a II-a a participat la ceremonia de comemorare a Prințului Philip la Westminster Abbey

Regina Elisabeta a II-a , alături de ceilalți membri ai familiei regale britanice, a participat la slujba de comemorare a Prințului Philip la Westminster Abbey. Alți membri seniori ai Familiei Regale au fost, de asemenea, prezenți la memorialul Ducelui de Edinburgh.

Serviciul îi celebrează Prințului Philip serviciul public și o „viață lungă trăită pe deplin”. Reprezentanți ai organizațiilor sale de caritate au fost prezenți, precum și membri ai familiilor regale europene, printre care Regele și Regina Spaniei. Slujba s-a ținut la Westminster Abbey, unde o congregație de 1.800 de oameni a fost prezentă pentru a onora viața Prințului Philip. De asemenea, peste 500 de persoane din organizațiile caritabile ale Ducelui au fost prezente.

The King and Queen of Spain have arrived at Westminster Abbey for the Prince Philip Thanksgiving Service

Regina a sosit la slujbă însoțită de Ducele de York, care a condus-o și pe culoarul din biserică până la locul ei. Apoi și-a luat propriul loc în primul rând al congregației. Atât Regina Elisabeta a II-a, cât și Camilla și Prințesa Anne a Marii Britanii au purtat ținute elegante, în nuanțe de verde închis. În același timp, Kate Middleton a optat pentru o rochie neagră, cu buline albe și mâneci lungi, asortată cu o pălărie închisă la culoare.

The Duchess of Cambridge looks STUNNING at Prince Philips memorial today, absolutely TIMELESS

Queen Elizabeth II and senior members of the British Royal family are pictured during a Service of Thanksgiving for the life of the Duke of Edinburgh, at Westminster Abbey.

#DukeofEdinburgh #QueenElizbaeth #Queen #Royals

